За сутки до смерти Мэттью Перри засняли на свидании с таинственной незнакомкой
За сутки до смерти актер Мэттью Перри был заснят на свидании с женщиной
Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs
Артист был так увлечен беседой со своей спутницей, что едва притронулся к еде. Как она может быть связана с внезапной гибелью знаменитости?
Американский актер Мэттью Перри за сутки до своей смерти обедал с неизвестной публике женщиной и выглядел увлеченным ею и веселым. Фото артиста и его спутницы на свидании опубликовало издание TMZ. Отмечается, что настроение Перри на встрече вполне соответствует рассказам его близких — в последнее время он переживал подъем, творческий и эмоциональный, был полн идей и планов.
Звезда сериала «Друзья» привел таинственную брюнетку в ресторан отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе. Пара провела за столиком около часа. Разговор, судя по словам очевидцев, так увлек Перри, что он едва успел притронуться к своим напиткам и еде. Фотографии были сделаны 27 октября около 14:30, на следующий день тело актера обнаружили в джакузи в его доме. Делом занимается отдел по расследованию убийств и грабежей полиции Лос-Анджелеса. Предположений о криминальном характере инцидента нет, власти работают над ним в связи с громким именем покойного.
В окружении Перри рассказали, что он никогда не был более счастливым, чем в последние несколько недель. Его книга «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» 2022 года о собственном опыте борьбы с наркозависимостью имела успех. По словам самого артиста, после прочтения его труда люди записывались на курсы реабилитации, и это было самой важной частью признания. Перри также собирался вернуться в кино — он готовился к новым проектам и планировал развивать идеи телесериалов.
Причина смерти звезды сериала «Друзья» все еще не озвучена. Ранее 5-tv.ru публиковал подробности расследования внезапной трагедии.
- 1 нояб
- Теперь все понятно? Появился первый результат теста Мэттью Перри на наркотики
- 1 нояб
- Мемуары Мэттью Перри годовалой давности сбросили с пьедестала книгу Бритни Спирс
- 1 нояб
- Суицид или неосторожность с таблетками? Новые подробности о смерти Мэттью Перри
- 31 окт
- Мистическое совпадение: кто из звезд предсказал свою смерть
- 31 окт
- Роковая триада: могла ли любовь к необычному спорту убить Мэттью Перри
- 31 окт
- Неужели суицид? Вскрылись новые подробности смерти Мэттью Перри
- 31 окт
- Собаку умершего Мэттью Перри приютит его коллега по «Друзьям» Лиза Кудроу
- 30 окт
- Смерть Мэтью Перри будут расследовать несколько месяцев
- 30 окт
- «Эталон дружбы»: герои сериала «Друзья» тогда и сейчас
- 29 окт
- Актеры из «Друзей» назвали смерть Мэттью Перри огромной потерей для всего мира
Читайте также
88%
1.26 98.44
0.51
Нашли ошибку?