За сутки до смерти Мэттью Перри засняли на свидании с таинственной незнакомкой

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 15 0

За сутки до смерти актер Мэттью Перри был заснят на свидании с женщиной

За сутки до смерти Мэттью Перри засняли на свидании с таинственной незнакомкой

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

Артист был так увлечен беседой со своей спутницей, что едва притронулся к еде. Как она может быть связана с внезапной гибелью знаменитости?

Американский актер Мэттью Перри за сутки до своей смерти обедал с неизвестной публике женщиной и выглядел увлеченным ею и веселым. Фото артиста и его спутницы на свидании опубликовало издание TMZ. Отмечается, что настроение Перри на встрече вполне соответствует рассказам его близких — в последнее время он переживал подъем, творческий и эмоциональный, был полн идей и планов.

Звезда сериала «Друзья» привел таинственную брюнетку в ресторан отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе. Пара провела за столиком около часа. Разговор, судя по словам очевидцев, так увлек Перри, что он едва успел притронуться к своим напиткам и еде. Фотографии были сделаны 27 октября около 14:30, на следующий день тело актера обнаружили в джакузи в его доме. Делом занимается отдел по расследованию убийств и грабежей полиции Лос-Анджелеса. Предположений о криминальном характере инцидента нет, власти работают над ним в связи с громким именем покойного.

В окружении Перри рассказали, что он никогда не был более счастливым, чем в последние несколько недель. Его книга «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» 2022 года о собственном опыте борьбы с наркозависимостью имела успех. По словам самого артиста, после прочтения его труда люди записывались на курсы реабилитации, и это было самой важной частью признания. Перри также собирался вернуться в кино — он готовился к новым проектам и планировал развивать идеи телесериалов.

Причина смерти звезды сериала «Друзья» все еще не озвучена. Ранее 5-tv.ru публиковал подробности расследования внезапной трагедии.

Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»
1 нояб
Теперь все понятно? Появился первый результат теста Мэттью Перри на наркотики
1 нояб
Мемуары Мэттью Перри годовалой давности сбросили с пьедестала книгу Бритни Спирс
1 нояб
Суицид или неосторожность с таблетками? Новые подробности о смерти Мэттью Перри
31 окт
Мистическое совпадение: кто из звезд предсказал свою смерть
31 окт
Роковая триада: могла ли любовь к необычному спорту убить Мэттью Перри
31 окт
Неужели суицид? Вскрылись новые подробности смерти Мэттью Перри
31 окт
Собаку умершего Мэттью Перри приютит его коллега по «Друзьям» Лиза Кудроу
30 окт
Смерть Мэтью Перри будут расследовать несколько месяцев
30 окт
«Эталон дружбы»: герои сериала «Друзья» тогда и сейчас
29 окт
Актеры из «Друзей» назвали смерть Мэттью Перри огромной потерей для всего мира
+12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.28
1.26 98.44
0.51
Неожиданный финансовый взлет: какие четыре знака станут магнитом для дене...

Последние новости

0:50
Дело банды «Черных вдов» с продажей чужих квартир готовятся передать в суд
0:32
За сутки до смерти Мэттью Перри засняли на свидании с таинственной незнакомкой
0:14
Дорога к спасению: раненных в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта
0:12
Три числа несчастья: с каким номером телефона никогда не повезет в любви
23:56
Путин не исключил повторения похожих на подрыв «Северных потоков» рисков
23:38
Родственные узы: почему Эштон Кутчер хотел свести счеты с жизнью

Сейчас читают

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"
Проклятье немецких Lеораrd: почему самые мощные танки Европы сгорают на фронте
Больше санкций: Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд