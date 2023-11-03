«Мы предупреждали!» — Зеленского призвали срочно прекратить боевые действия

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 892 0

Политик Филиппо: Зеленскому пора перестать рассчитывать на поддержку НАТО

«Мы предупреждали!» — Зеленского призвали срочно прекратить боевые действия

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Но лидер киевского режима продолжает отправлять неонацистов в бой, не обращая внимания на огромные потери в живой силе и технике.

Украинское контрнаступление провалилось, поэтому пора прекратить боевые действия и начать переговоры с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Политик указал, что президента Украины Владимира Зеленского не раз предупреждали о провале контрнаступления. Однако лидер киевского режима не переставал отправлять в бой неонацистов. Кроме того, Зеленский продолжал вымаливать помощи у западных союзников.

«Мы так долго об этом (о провале контрнаступления. — Прим. ред.) предупреждали! Пришло время прекратить бойню и перейти к переговорам о мире. Скорее!» — призвал он.

Филиппо также добавил, что Зеленскому пора перестать рассчитывать на поддержку стран НАТО, с ними — покончено.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время выполнения боевой задачи в зоне проведения спецоперации на Украине погиб российский оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным «Мечта».

Тема:
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