В Дагестане оценили ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

Точная сумма будет определена по результатам экспертиз. Но предварительные цифры уже есть.

Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы, предварительно, составил сотни миллионов рублей. Точная сумма будет названа позднее. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

В ходе расследования сотрудники СКР уже допросили десятки лиц, которые были в момент акции протеста в аэропорту, а также они продолжают анализировать записи с камер наблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших. Это необходимо для установления обстоятельств и фигурантов беспорядков.

«К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых — активных участников массовых беспорядков», — добавили в ведомстве.

В аэропорту Махачкалы поздно вечером 29 октября произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.

Установлен владелец Telegram-канала, призывавшего к беспорядкам в Махачкале

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане арестовали семь человек после беспорядков в аэропорту в Махачкале.