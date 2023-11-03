В Дагестане оценили ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

|
Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил сотни миллионов рублей

В Дагестане оценили ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: Reuters / KAZBEK BASAYEV

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Точная сумма будет определена по результатам экспертиз. Но предварительные цифры уже есть.

Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы, предварительно, составил сотни миллионов рублей. Точная сумма будет названа позднее. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

В ходе расследования сотрудники СКР уже допросили десятки лиц, которые были в момент акции протеста в аэропорту, а также они продолжают анализировать записи с камер наблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших. Это необходимо для установления обстоятельств и фигурантов беспорядков.

«К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых — активных участников массовых беспорядков», — добавили в ведомстве.

В аэропорту Махачкалы поздно вечером 29 октября произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.

Установлен владелец Telegram-канала, призывавшего к беспорядкам в Махачкале

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане арестовали семь человек после беспорядков в аэропорту в Махачкале.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
3 нояб
Караван послов: от Израиля отвернулись еще несколько стран
3 нояб
В подземелья не пойдут: что происходит после окружения Газы силами ЦАХАЛ
3 нояб
Два самолета МЧС России вылетели на помощь в сектор Газа
3 нояб
Конгресс США одобрил помощь Израилю без упоминания Украины
3 нояб
Газа полностью окружена, идет штурм: новый этап военной операции
2 нояб
Новый этап? Израиль окружает Газу с разных направлений
2 нояб
«Была улыбка»: глава Дагестана высмеял протестующего, искавшего евреев в турбине
2 нояб
Сражение с призраками: почему ЦАХАЛ в подземных тоннелях сектора Газа ожидает настоящий ад
2 нояб
Много погибших: главное об ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев «Бурейдж»
2 нояб
«Эфемерная ситуация»: насколько безопасно в Египте на фоне конфликта в Израиле
+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
93.17
-0.11 99.00
0.56
Дела пойдут в гору: китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября

Последние новости

16:26
Актер Евгений Князев о влиянии ИИ на искусство: «Театр разговаривает с человеком о человеке»
16:24
Шойгу наградил военных, совокупно уничтоживших 32 танка ВСУ в ходе СВО
15:59
«Она сама не может»: раскрыты тайные желания Ольги Бузовой
15:48
«Залужный признал»: в Польше объяснили Зеленскому, почему его ждет поражение
15:45
Интересные факты про пуделя
15:31
Выжгли дотла: армия России уничтожила опорный пункт ВСУ системами «Солнцепек»

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
«Хочу — даю, не хочу — не даю»: как Лада Дэнс относится к перепевкам своих хитов
Как по имени и дате рождения рассчитать, когда суждено выйти замуж
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд