В Дагестане оценили ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил сотни миллионов рублей
Фото: Reuters / KAZBEK BASAYEV
Точная сумма будет определена по результатам экспертиз. Но предварительные цифры уже есть.
Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы, предварительно, составил сотни миллионов рублей. Точная сумма будет названа позднее. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.
«Ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.
В ходе расследования сотрудники СКР уже допросили десятки лиц, которые были в момент акции протеста в аэропорту, а также они продолжают анализировать записи с камер наблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших. Это необходимо для установления обстоятельств и фигурантов беспорядков.
«К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых — активных участников массовых беспорядков», — добавили в ведомстве.
В аэропорту Махачкалы поздно вечером 29 октября произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.
Установлен владелец Telegram-канала, призывавшего к беспорядкам в Махачкале
Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане арестовали семь человек после беспорядков в аэропорту в Махачкале.
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