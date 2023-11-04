«Впервые»: на выставке «Россия» заявили о лидерстве страны в ядерном оружии

|
Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Патрушев: РФ впервые опередила весь мир в сфере ракетно-ядерного оружия

«Впервые»: на выставке «Россия» заявили о лидерстве страны в ядерном оружии

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День народного единства

Наша страна стала обладателем уникальных стратегических вооружений, подчеркнул секретарь Совбеза.

Россия впервые опередила весь мир в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед», — сказал он.

Патрушев добавил, что реализация Стратегии нацбезопасности РФ способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, а также наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала нашей страны.

Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства. На ней демонстрируются в том числе достижения всей страны в науке, технологиях, а еще культура и традиции — от Калининграда до Камчатки. Прошлое, настоящее и будущее — здесь каждый регион пытается удивить. И в оформлении стендов была настоящая конкуренция, ведь представить родной край нужно с лучшей стороны.

Выставка проработает больше пяти месяцев: до 12 апреля 2024 года. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Вход бесплатный. Посетители выставки уже выкладывают в сеть восторженные отзывы. Кроме того, она привлекла именитых гостей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы МИД РФ Александр Грушко анонсировал ответ на отправку в Британию американских истребителей F-35.

Тема:
День народного единства
4 нояб
«Мы видим»: Силуанов на выставке «Россия» заявил о стабилизации курса рубля
4 нояб
«Я русский!» — SHAMAN спел с детьми на ВДНХ в День народного единства
4 нояб
Выставка-форум «Россия» на ВДНХ привлекла именитых гостей
4 нояб
День народного единства 2023 — история, значение и празднование
6 нояб
Владимир Машков о войне и мире: «Человек остается одним и тем же»
6 нояб
«Настоящее является следствием прошедшего»: чем так важен День народного единства
6 нояб
День народного единства: как русский народ спас страну от гибели
4 нояб
«Россия охватывает влиянием Европу»: виолончелист Ролдугин сыграл в День народного единства
4 нояб
Владимир Путин назвал число призванных в рамках частичной мобилизации
4 нояб
Космонавты «Роскосмоса» с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
Дмитрий Певцов поделился самым заветным желанием
15:11
«Мы его вычеркнули»: Эрдоган отказался считать Нетаньяху своим собеседником
15:00
«Столько раз разочаровался»: Лепс рассказал про свою возлюбленную
14:42
«Мы видим»: Силуанов на выставке «Россия» заявил о стабилизации курса рубля
14:25
Придется туго: 83-летнего Аль Пачино вынудили платить бешеные алименты
14:09
«Впервые»: на выставке «Россия» заявили о лидерстве страны в ядерном оружии

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
Тульский завод передаст российским бойцам на передовую крупную партию оружия
«История базы»: стилист назвала главные тренды ноября 2023
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд