«Мы его вычеркнули»: Эрдоган отказался считать Нетаньяху своим собеседником

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Эрдоган заявил, что Нетаньяху больше не является собеседником Анкары

«Мы его вычеркнули»: Эрдоган отказался считать Нетаньяху своим собеседником

Фото: www.globallookpress.com / Recep Tayyip Erdo?An

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Как аргументирует президент Турции нежелание иметь контакты с Израилем?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время не имеет никаких контактов с Израилем и больше не считает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху своим собеседником. Об этом заявил лидер республики в самолете по возвращению из Астаны, где проходил саммит Организации тюркских государств.

«Скажу так: Нетаньяху больше не является для нас собеседником ни в каком смысле. Мы его вычеркнули», — добавил Эрдоган.

Турецкий президент заявил, что Нетаньяху и привлек к себе отпор граждан Израиля. При этом он пытается использовать религиозные доводы, чтобы найти поддержку своим массовым убийствам.

Однако невозможно полностью разорвать отношения со страной, когда речь идет о сфере международной дипломатии. Так, руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын продолжает общаться с властями Израиля. Параллельно он проводит встречи с представителями ХАМАС и Палестины.

Указали на ошибки: как РФ и Китай получили мировую поддержку в вопросе Газы

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ атаковал машину скорой помощи боевиков ХАМАС.

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