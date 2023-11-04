«Мы его вычеркнули»: Эрдоган отказался считать Нетаньяху своим собеседником

Эрдоган заявил, что Нетаньяху больше не является собеседником Анкары
Фото: www.globallookpress.com / Recep Tayyip Erdo?An
Как аргументирует президент Турции нежелание иметь контакты с Израилем?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время не имеет никаких контактов с Израилем и больше не считает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху своим собеседником. Об этом заявил лидер республики в самолете по возвращению из Астаны, где проходил саммит Организации тюркских государств.
«Скажу так: Нетаньяху больше не является для нас собеседником ни в каком смысле. Мы его вычеркнули», — добавил Эрдоган.
Турецкий президент заявил, что Нетаньяху и привлек к себе отпор граждан Израиля. При этом он пытается использовать религиозные доводы, чтобы найти поддержку своим массовым убийствам.
Однако невозможно полностью разорвать отношения со страной, когда речь идет о сфере международной дипломатии. Так, руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын продолжает общаться с властями Израиля. Параллельно он проводит встречи с представителями ХАМАС и Палестины.
Указали на ошибки: как РФ и Китай получили мировую поддержку в вопросе Газы
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ атаковал машину скорой помощи боевиков ХАМАС.
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