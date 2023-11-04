Призывали эвакуироваться: ЦАХАЛ атаковали машину скорой помощи боевиков ХАМАС

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

ЦАХАЛ атаковали машину скорой помощи боевиков ХАМАС

Призывали эвакуироваться: ЦАХАЛ атаковали машину скорой помощи боевиков ХАМАС

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удар по служебному автомобилю. Правда ли в нем были боевики?

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационный удар по машине скорой помощи, которую использовали боевики палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщили ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

В результате удара погибли несколько террористов. Армия Израиля подчеркнула, что всю информацию в деталях сообщила спецслужбам.

ЦАХАЛ напомнили, что район, в котором была совершена атака, считается зоной боевых действий.

«Мирных жителей в этом районе неоднократно призывали эвакуироваться на юг в целях их собственной безопасности», — сказали в сообщении.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль нанес новый удар по лагерю беженцев в секторе Газа.

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