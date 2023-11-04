Указали на ошибки: как РФ и Китай получили мировую поддержку в вопросе Газы

Миршаймер: Путин и Си Цзиньпин получили мировую поддержку, указав на ошибки США
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
На чем основывается позиция Москвы и Пекина в отношении конфликта на Ближнем Востоке?
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин получили мировую поддержку, указав на провал Соединенных Штатов в отношении конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер на YouTube-канале Judging Freedom.
«Они раскрыли аргумент о том, что Соединенные Штаты, которые несли или несут основную ответственность за попытку урегулировать этот конфликт между палестинцами и израильтянами, потерпели неудачу», — сказал он.
Позиция России и Китая заключается в следующем: если бы международное сообщество больше прилагало усилий для урегулирования конфликта, то нынешней ситуации можно было бы избеждать. Вместе с тем, подчеркнул Миршаймер, Москва и Пекин указывают на определенные ошибки Вашингтона. Так, Штаты не пытаются урегулировать конфликт, а только усугубляют ситуацию.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
В конце октября Россия отправила 27 тонн гуманитарной помощи на Ближний Восток, а накануне, 3 ноября, наши самолеты снова полетели в сектор Газа. Кроме того, Путин заявлял, что Москва с тревогой и болью следит за происходящим. Позднее востоковед Данила Крылов разъяснил, в чем суть позиции РФ по конфликту Израиля и сектора Газа.
Ранее 5-tv.ru писал, что США потребовали объяснений с Израиля за удар по лагерю беженцев.
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