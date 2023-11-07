«Аллигаторы» в небе! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 7 0

Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 на донецком направлении

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Российские силы с каждым днем все ближе приближаются к победе!

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Ударный вертолет Ка-52

Экипажи этих машин, их еще называют «Аллигаторами», работают на всех участках фронта. Они выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники противника, а также доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

На кадрах показана работа летчиков на донецком направлении, где они уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских боевиков.

Десантники в деле

На следующих кадрах показана работы разведгруппы Новороссийских десантников по зачистке позиций ВСУ на запорожском направлении в районе населенных пунктов Вербовое и Работино.

Там бойцы уничтожили украинские формирования, которые пытались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать наши позиции. Десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.

Тема:
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