Никакой погрешности: как выглядит работа российских снайперов под Угледаром

На угледарском направлении фронт держат добровольцы отряда «Барс». Так называемые «тяжелые» снайперы не только стреляют метко, но и сами выслеживают цели. Подробнее об этом — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Район дач под Угледаром. Отчетливый звук прилета вражеского снаряда, но снайпер лежит, даже не шелохнувшись.

Противник уничтожен одним метким выстрелом во время ротации. Группа снайперов меняет огневую точку. Оставаться на пристреленной позиции — смертельный риск.

В базовом лагере добровольческого отряда БАРС 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота — бойцы только что с передовой, о выполненной задаче рассказывают без подробностей. В этом подразделении вообще не принято хвастаться успехами.

«Мы о таких вещах не рассказываем никому и не считаем, за чашкой чая не обсуждаем. Есть поговорка: „Бумага все покажет“. Сейчас новая партия готовится на боевую работу», — говорит командир отряда снайперов с позывным «Тренер».

Перед выходом — обязательная проверка оружия и сверка метеоданных. На угледарском фронте сложная роза ветров — важно сделать поправки — расчеты и по приборам, и на обычной бумаге, если оборудование вдруг выйдет из строя.

«На бумажке таблица стрельбы, пишется под разную погоду. Сейчас — под осень, по метеостанции», — рассказывает российский военный с позывным «Ястреб».

В составе этой группы тяжелых снайперов боец с противотанковым комплексом «Корнет» — на случай, если противник окажется за пределами зоны досягаемости снайперской винтовки.

«Мы не играем в дуэли. Мы просто уничтожаем его с помощью ПТУРа. Была ситуация когда противник отдалился на дистанцию. Было принято решение взять установку», — говорит командир отряда снайперов с позывным «Тренер».

Эта крупнокалиберная подмога не раз выручала снайперов. Эти кадры сняты всего несколько дней назад — опять же под Угледаром. Противник попытался уйти с линии снайперского огня, но его достали ракеты.

Когда на выстрел секунды, все движения должны быть доведены до автоматизма. Важна любая мелочь, на которую мы в обычной жизни даже не обратили бы внимания.

«Снайперские группы скрытно уничтожают особо важные цели, поддерживая наших мотострелков. Цель выслеживают сутками», — говорит корреспондент.

Снайперам приходится часами смотреть в одну точку. Когда глаза устают, а руки не слушаются, нужно терпеть и ждать, пока враг окажется на расстоянии выстрела.

«Лежать спокойно, не реагировать на прилеты, отвлекаться мыслями. Я холодно отношусь, когда выхожу на задачу, голову очищаю и просто иду на работу. Противник делает большое зло. Мы стараемся не реагировать», — рассказывает снайпер с позывным «Лука».

Добровольцы отряда БАРС не просто снайперы, а еще и разведчики — сами выслеживают цели, держат связь с артиллерийским дивизионом и бронегруппой, которые страхуют наши основные подразделения от контратак крупной угледарской группировки ВСУ.