Жена хирурга Хайдарова пригрозила иском бизнесмену, требующему ее банкротства

Жену звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлану Сильваши требуют признать банкротом, а она в ответ угрожает судом. В прессе прошла информация, что воронежский предприниматель Владимир Губарев обвиняет столичную бизнесвумен в неуплате неустойки в размере 810 тысяч рублей. По его словам, Сильваши арендовала у него помещение для размещения швейного производства ее бренда в 2020 году, не оплатила коммунальные расходы и съехала без предупреждения.

Сумма неустойки, по версии Губарева, соответствует условиям ранее заключенного договора. В 2022-м предприниматель выиграл суд, но деньги свои так и не получил, и теперь он собирается снова обратиться в суд с требованием признать Сильваши банкротом. Корреспондент 5-tv.ru встретил жену Хайдарова на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Москве и попросил прокомментировать конфликт.

«Может, захотел попасть в инфополе… Мы предоставили все документы по этому вопросу, договоры и расторжения договоров, поэтому новость можно считать очередным фейком… Мы снимали в течение 11 месяцев (помещение) для нашего производства, ну и соответственно написали заявление о расторжении, когда, к сожалению, коммуникации все начали выходить из строя. А поскольку у нас был большой штат, мы с заботой о наших сотрудниках переехали на другую площадку», — без тени смущения или негодования заявила Сильваши.

По словам супруги звездного хирурга, прежде чем перевозить швейное производство ее представители отправили Губареву уведомление о расторжении договора аренды, и юридических обязательств перед ИП она не имеет. Более того, за публичное обсуждение ее якобы существующих долгов Сильваши оппонента намерена наказать.

«Завтра мы подготовим иск о защите чести и достоинства и искажении, а также фейковой информации. Против него (Губарева), конечно», — заключила Светлана, так и не изменившись в лице.

Атаки на знаменитых супругов, как известно, в последнее время производятся буквально по всем фронтам. Против Тимура Хайдарова выступают певицы Слава и Любовь Успенская, а также пара десятков других недовольных операциями пациенток. Сильваши тоже попадает под «обстрелы» бывших клиентов мужа, одна женщина, к примеру, обратилась в полицию, так как Светлана, по ее словам, без разрешения публикует ее личные данные в соцсетях. Теперь удар нанес воронежский ИП. Хайдаров и Сильваши заявляют о намеренной травле и попытках разрушить репутацию.

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