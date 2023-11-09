Госдума продлила приостановку выплат по вкладам СССР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Госдума продлила приостановку выплат по вкладам СССР до 2027 года

Госдума продлила приостановку выплат по вкладам СССР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Действие закона приостанавливается депутатами с 2003 года.

В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон о продлении приостановки выплат по вкладам, вложенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Таким образом, приостановка компенсаций была продлена до 1 января 2027 года. Изменения были внесены в проект федерального бюджета на следующий год, а также в плановый период двух последующих лет.

Согласно российскому законодательству, сбережения должны компенсироваться с помощью их перевода в долговые обязательства России. Для этого должен использоваться долговой рубль. Его стоимость определяется изменением соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости этого набора.

Финансовая оценка основана на общем объеме гарантированных средств суммой 345,54 миллиарда рублей. 30 декабря 2002 года размер единицы номинала долгового обязательства составлял 31,51 долговой рубль. При переводе средств для выплат в долговые обязательства России, как отметили в правительстве, потребуется 61,8 триллиона рублей. Примечательно, что эта сумма будет расти из года в год: в 2025 году она составит 64,2 триллиона рублей, а в 2026 — 66,8 триллиона рублей.

Депутаты уже на протяжении 20 лет приостанавливают действие закона о выплатах по вкладам СССР. Решение об этом принимается на основе двух факторов: отсутствия источника финансового обеспечения и отсутствия соответствующего законодательства, которое регулировало бы применение долгового рубля.

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина назвала главную проблему российской экономики.

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