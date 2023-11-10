«Едем к маме в Волгоград»: как сейчас эвакуировать детей из сектора Газа

Российские семьи пытаются покинуть зону конфликта — как они это делают?

Из-за конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС множество семей оказалось в опасном положении по обеим сторонам. 5-tv.ru стало известно, как россияне покидают сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

«Начинает работать с восьми утра, но сначала, как мы знаем, пропускают египтян, потом ждут пока привезут раненых, а потом выпускают иностранцев. Но не знаю, как организуют на этот раз», — рассказала россиянка Екатерина Сеиам.

Другой гражданин России Абд Эль Карим Хамуда сообщил, что неизвестно, когда именно будет эвакуация. Каждый раз она происходит в разное время — он отметил, что его включили в ближайший список, всего там 85 человек.

Россиянка Надиа Шаат рассказала, как она будет добираться до КПП вместе с мужем и детьми. Она отметила, что просить родственников о помощи опасно.

«Около восьми-девяти мы будем у КПП „Рафах“. <…> Мы живы. <…> Нету дома у нас, потеряли весь дом. Мы выехали перед тем, как стали бомбить все. Я, муж, двое детей — мы едем к маме в Волгоград», — сказала женщина.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что в списке на эвакуацию из Газы находятся 300 детей из России.