Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Владимира из Новокузнецка
У мальчика детский церебральный паралич. Ему срочно необходимо дорогостоящее лечение.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне героем сюжета стал 12-летний Володя из Новокузнецка.
У мальчика - ДЦП. Операция и курс реабилитации нужны, как можно скорее. Все это стоит порядка миллиона рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, получилось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили 1 миллион 304 тысячи 568 рублей.
Большое вам спасибо!
- 9 нояб
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Владимира из Новокузнецка
- 3 нояб
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Нурлана из Башкортостана
- 2 нояб
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Нурлана из Башкортостана
- 27 окт
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для девятилетнего Жени
- 26 окт
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетнего Жени
- 20 окт
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Лизы из Петербурга
- 19 окт
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетней Лизы из Петербурга
- 13 окт
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Миши из Нижнего Новгорода
- 12 окт
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Миши из Нижнего Новгорода
- 6 окт
- Пятый канал продолжает акцию «День добрых дел» для семилетнего Саши c Сахалина
Читайте также
+5° 763 мм рт. ст.
87%
87%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
-0.27 98.41
-0.03
Нашли ошибку?