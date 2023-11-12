«Затравленно молчала»: Пушков оценил унижение кандидатки в президенты США Хейли

На предвыборных дебатах американцев Вивек Рамасвами поставил на место свою оппонентку. Как на это отреагировал российский сенатор?

На дебатах Республиканской партии США политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично «унизил» свою оппонентку Никки Хейли. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Политик считает, что на предвыборных дебатах Рамасвами в пух и прах разнес свою оппонентку Никки Хейли, которая славится русофобскими взглядами. Бизнесмен назвал ее «Диком Чейни на восьмисантиметровых каблуках».

«Размазывал Хейли, сравнивая ее с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США. Хейли, постоянно нападавшая в ООН на Россию, а теперь призывающая к ударам по Ирану, в ответ затравленно молчала», — написал сенатор.

Пушков отметил, что теперь у граждан США есть яркий и нестандартный политик в лице Рамасвами.

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