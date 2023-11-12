«Затравленно молчала»: Пушков оценил унижение кандидатки в президенты США Хейли

Пушков: Рамасвами уничтожил кандидата в президенты США Никки Хейли
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
На предвыборных дебатах американцев Вивек Рамасвами поставил на место свою оппонентку. Как на это отреагировал российский сенатор?
На дебатах Республиканской партии США политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично «унизил» свою оппонентку Никки Хейли. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Политик считает, что на предвыборных дебатах Рамасвами в пух и прах разнес свою оппонентку Никки Хейли, которая славится русофобскими взглядами. Бизнесмен назвал ее «Диком Чейни на восьмисантиметровых каблуках».
«Размазывал Хейли, сравнивая ее с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США. Хейли, постоянно нападавшая в ООН на Россию, а теперь призывающая к ударам по Ирану, в ответ затравленно молчала», — написал сенатор.
Пушков отметил, что теперь у граждан США есть яркий и нестандартный политик в лице Рамасвами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Клинтон сравнила Трампа с Гитлером.
- 7 нояб
- Трамп отверг предложение об официальном визите к Зеленскому: грядет скандал?
- 30 окт
- Как с хромой утки вода: в чем Джо Байден снова провинился перед американцами
- 29 окт
- «Сейчас не мое время»: экс-заместитель Трампа Пенс выбыл из президентской гонки в США
- 24 окт
- Больше не полковник: что стоит за словами Трампа о краже Россией чертежей ракет у США
- 23 окт
- «Смертельная ловушка»: Трамп назвал самую опасную столицу в мире
- 16 окт
- «Представьте, что будет»: Байден рассказал о планах на второй срок президентства
- 29 сент
- Жена Трампа втайне пересмотрела условия брачного договора перед выборами
- 28 сент
- «Станет катастрофой»: Европу призвали готовиться к настоящему аду из-за Украины
- 28 сент
- Байден против Трампа: кто победит на выборах в США в 2024 году
- 27 сент
- Трамп борется за выживание. Итоги суда уже известны?
Читайте также
81%
0.12 98.32
-0.09
Нашли ошибку?