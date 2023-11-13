Поставки Киеву немецких Leopard, британских Challenger и американских Abrams оказались под вопросом. Какие альтернативы?

Западные страны засомневались в возможности дальнейших поставок тяжелой техники на Украину. «Помощники» Киева не хотят отправлять свои современные танки и предлагают Вооруженным силам Украины (ВСУ) альтернативу, пишет Forbes.

Авторы указали на то, что Запад хочет ремонтировать старые советские танки и отправлять их в зону спецоперации (СВО). Для этого в Европе и США планируют заключить контракт с чешской фирмой CSG Defense. Предполагается, что предприятия получат старые Т-72М, заменят им двигатели и оборудование, установят динамическую броню, а после переименуют в Т-72ЕА и отправят на нужны киевскому режиму.

Власти Дании ранее пообещали поставить Украине порядка 15 танков Т-72ЕА. Вашингтон и Амстердам же выделили деньги на покупку еще 90 таких машин. В общей сложности в руки к украинским нацистам могут попасть 105 единиц.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

США, страны ЕС и НАТО с первых дней оказывают финансовую и военную помощь Киеву. Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

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