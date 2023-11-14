Директор по управлению брендами НМГ рассказала об интерактивном стенде холдинга на выставке «Россия»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Также Елена Шанович раскрыла, как можно попасть на практику в Национальную Медиа Группу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Практика и стажировки необходимы для успешного старта карьеры, заявила директор по управлению брендами Национальной Медиа Группы, руководитель НМГ-Дизайн Елена Шанович в лектории Wink, который проходит в рамках выставки-форума «Россия».

По ее словам, большое влияние на становление профессионала оказывает семья и окружение в целом. В начале пути очень важна практика, которую можно получить, например, благодаря стажировкам.

«Сейчас в Национальной Медиа Группе мы часто приглашаем на стажировку студентов и даже школьников, потому что именно там человек может понять, стоит ли ему этим заниматься. Уже несколько лет подряд мы сотрудничаем с разными институтами. К нам приходят студенты уже предвыпускных курсов, которые погружаются в эту работу, понимают, из чего устроена работа дизайнера на телевидении», — рассказала Шанович.

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Директор по управлению брендами НМГ отметила, что стажировка помогает студентам определиться, в каком направлении дизайна они хотят развиваться. Необходимо помнить, что телевидение — это командная работа.

«Телевидение дает возможность практически везде себя попробовать: это и анимация, это и event, это и графический дизайн. Не пробуя, у вас ничего не получится», — добавила она.

Национальная Медиа Группа представлена на выставке-форуме «Россия» интерактивным стендом. Его дизайн разработала команда под управлением Елены Шанович. Главная особенность экспозиции — диалог с посетителями. Например, гости выставки могут пользоваться автоматом, который создает реалистичные дипфейки на основе фотографий.

«На самом деле, здесь небольшое пространство, но благодаря отражающим поверхностям кажется, что ты в огромном пространстве. Самое важное, что здесь есть элементы интерактива. Мы тоже сделали всю навигацию. Весь дизайн здесь создан в НМГ-Дизайн», — объяснила Шанович.

Напомним, выставка-форум «Россия» будет проходить на ВДНХ в Москве до 12 апреля 2024 года. Посетить ее могут все желающие — вход свободный.

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