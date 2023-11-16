Суд заочно приговорил к пожизненному сроку организатора нападения под Брянском

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Террористу вменяют госизмену и еще несколько статей.

Суд заочно приговорил к пожизненному сроку организатора нападения под Брянском

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Организатор нападения на Брянскую область Денис Капустин* заочно приговорен к пожизненному тюремному сроку. Такое решение было вынесено Вторым западным окружным военным судом, сообщает агентство РИА Новости.

«Назначено наказание в виде пожизненного срока», — рассказал источник в инстанции.

Слушания по делу Капустина проходили в закрытом формате. Ему вменялись обвинения сразу по нескольким статьям, предусматривающим наказание за государственную измену, обучение террористической деятельности, терроризм, организацию террористического сообщества, а также оборот взрывных веществ.

Известно, что фигурант не просто состоял в экстремисткой организации «Русский добровольческий корпус»**, но и был одним из ее главарей. В ФСБ сообщали, что он имеет российское гражданство, однако принимает участие боевых действиях на стороне киевского режима.

С начала 2022 года Капустин организовал несколько терактов, в том числе атаку на теплоэлектростанцию в Волгоградской области, а также нападение на Брянскую. Покушение на руководителя «Царьграда» Константина Малофеева также было организовано при его участии.

В марте текущего года с территории Украины в приграничный регион проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В селе Любечане нацистами были обстреляны несколько автомобилей, водители скончались. Один из них вез в машине детей. Мальчик получил ранение, однако помог выбраться и спастись двум девочкам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Албания экстрадирует в Россию криминального авторитета Васю Бандита.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

**— запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.

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Суд заочно приговорил к пожизненному сроку организатора нападения под Брянском

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