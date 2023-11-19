«Ни воды, ни еды»: больница «Аль-Шифа» в секторе Газа больше не может работать

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 403 0

Глава ВОЗ Гебрейесус: больница «Аль-Шифа» в Газе больше не может работать

«Ни воды, ни еды»: больница «Аль-Шифа» в секторе Газа больше не может работать

Фото: Reuters / Anas Al-Shareef

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Обострение палестино-израильского конфликта

В стенах медучреждения остаются 25 сотрудников и 291 пациент. Среди последних — 32 младенца в чрезвычайно угрожающем состоянии.

Больница «Аль-Шифа» в секторе Газа больше не может функционировать. Такой вывод сделала оценочная комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшая проверить работоспособность медицинского учреждения.

«Команда увидела больницу, которая больше не могла функционировать: ни воды, ни еды, ни электричества, ни топлива, запасы медикаментов иссякли», — написал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в X (прежнее название Twitter).

Он указал, что медики больше не могут оказывать помощь пациентам, включая младенцев. В связи с этим они обратились с просьбой организовать эвакуацию людей. ВОЗ уже начала прорабатывать соответствующий план.

Согласно последним данным организации, в больнице находятся 25 сотрудников и 291 пациент. Среди последних — 32 младенца в чрезвычайно угрожающем состоянии. Кроме того, 29 человек не могут передвигаться без медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Израиль обнаружил в больнице «Аль-Шифа» после штурма.

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