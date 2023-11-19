А где штаб-квартира ХАМАС? Что Израиль обнаружил в больнице «Аль-Шифа» после штурма

Эфирная новость 13 0

Израильские военные зашли на территорию больницы сектора Газа «Аль-Шифа»

А где штаб-квартира ХАМАС? Что Израиль обнаружил в больнице «Аль-Шифа» после штурма

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ продолжает идти вглубь сектора Газа.

В секторе Газа наступает момент истины — подразделения ЦАХАЛ вошли вглубь кварталов города Газы и заняли несколько знаковых мест, в том числе парламент, дом губернатора. Но самое главное — крупнейший госпиталь «Аль Шифа». Стрельба была прямо в больничных коридорах.

Израильские военные заявляли, что под больницей якобы находится командный бункер ХАМАС, и рисовали шокирующую графику многоуровневых катакомб. Но когда госпиталь был захвачен, все что смогли предъявить — несколько автоматов, несколько гранат и ноутбуков. Внимание, вопрос. А где штаб-квартира? Где обитель зла, из которой контролировали захват израильских населенных пунктов 7 октября?

При этом с пациентами госпиталя, которые могли бы рассказать и про ХАМАС, и про штурм израильскими войсками, журналистам поговорить не дают. Возможно, тоже — пока. Те, кто возвращается из Газы, описывают происходящее коротко — там ад, гуманитарный ад.

Более трех сотен российских граждан были эвакуированы за неделю силами МЧС через Египет. Еще около ста человек ждут своей очереди. В Москве открыли временный центр для переселенцев из Палестины.

Надо понимать, что любой конфликт на Ближнем Востоке неминуемо вызывает поток беженцев, непосредственно из зоны боев, а также из соседних стран, где и так жили небогато, а дальше будет хуже. А куда бежать? Конечно, в Европу. И там уже напряглись. Да так, что Финляндия закрыла границу с Россией. Эстония и Норвегия приготовились. Их напугали первые группы людей, замелькавших на КПП.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
18 нояб
В результате удара ЦАХАЛа по школе в секторе Газа погибли около 200 человек
18 нояб
Израиль потребовал за час вывести пациентов и врачей из больницы в секторе Газа
18 нояб
Рискованная рокировка: где боевики ХАМАС прячут заложников
18 нояб
Журналист Херш: Нетаньяху сорвал согласованную США сделку с ХАМАС по заложникам
17 нояб
Снова дома: третья группа россиян прилетела из сектора Газа
17 нояб
«Наши запасы уменьшились»: кого Зеленский обвинил в нехватке оружия
16 нояб
«Разбивает сердце»: Герцог признался, кто ему дороже –палестинцы или израильтяне
16 нояб
Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа, но мнение России отвергли
16 нояб
«Твой конец близок!» — Эрдоган вылил свой гнев из-за сектора Газа на Нетаньяху
15 нояб
Больницы в секторе Газа превратились в зону боевых действий
-9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
2:47
А где штаб-квартира ХАМАС? Что Израиль обнаружил в больнице «Аль-Шифа» после штурма
2:31
В Москве состоялся концерт в честь 40-летия рок-группы «Алиса»
2:02
Небо Донбасса под надежной защитой Су-34: почему F-16 будут бесполезны для ВСУ
1:45
Охлобыстин рассказал о поступающих угрозах убийством от украинских националистов
1:25
Собянин сообщил о пресечении попытки атаки украинского беспилотника на Москву

Сейчас читают

«Без скидок и шуток»: москвичей предупредили о характерной для января погоде с 19 ноября
В Москве проходит марафон опер Чайковского и Рахманинова в рамках фестиваля ArsLonga
Малефисента с замашками Вествуд: стилист раскрыла секрет оглушительного успеха Мишель Лами
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд