А где штаб-квартира ХАМАС? Что Израиль обнаружил в больнице «Аль-Шифа» после штурма
Израильские военные зашли на территорию больницы сектора Газа «Аль-Шифа»
Фото: Reuters / RONEN ZVULUN; 5-tv.ru
ЦАХАЛ продолжает идти вглубь сектора Газа.
В секторе Газа наступает момент истины — подразделения ЦАХАЛ вошли вглубь кварталов города Газы и заняли несколько знаковых мест, в том числе парламент, дом губернатора. Но самое главное — крупнейший госпиталь «Аль Шифа». Стрельба была прямо в больничных коридорах.
Израильские военные заявляли, что под больницей якобы находится командный бункер ХАМАС, и рисовали шокирующую графику многоуровневых катакомб. Но когда госпиталь был захвачен, все что смогли предъявить — несколько автоматов, несколько гранат и ноутбуков. Внимание, вопрос. А где штаб-квартира? Где обитель зла, из которой контролировали захват израильских населенных пунктов 7 октября?
При этом с пациентами госпиталя, которые могли бы рассказать и про ХАМАС, и про штурм израильскими войсками, журналистам поговорить не дают. Возможно, тоже — пока. Те, кто возвращается из Газы, описывают происходящее коротко — там ад, гуманитарный ад.
Более трех сотен российских граждан были эвакуированы за неделю силами МЧС через Египет. Еще около ста человек ждут своей очереди. В Москве открыли временный центр для переселенцев из Палестины.
Надо понимать, что любой конфликт на Ближнем Востоке неминуемо вызывает поток беженцев, непосредственно из зоны боев, а также из соседних стран, где и так жили небогато, а дальше будет хуже. А куда бежать? Конечно, в Европу. И там уже напряглись. Да так, что Финляндия закрыла границу с Россией. Эстония и Норвегия приготовились. Их напугали первые группы людей, замелькавших на КПП.
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