Российская армия продолжает наступление на южно-донецком фронте. Дорогу пехоте, которая сражается за ключевые высоты, пробивают танкисты группировки «Восток». Противника атакуют с закрытых позиций, дождавшись ночи. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на огневом рубеже.

Экипаж спешит на срочный боевой выезд. Наводчик сверяет координаты, механик-водитель заводит танк.

Бойцы группировки «Восток» из Бурятии приближаются к линии фронта. Готовят танковый удар по противнику под Новомихайловкой, чтобы враг не вычислил расчет с воздуха, решают дождаться ночи.

Выход на огневой рубеж. Танкисты наносят один пушечный удар за другим. Работают с закрытых позиций по укрепрайонам ВСУ.

Непрерывный огонь ведется из усовершенствованной пушки «Молот». Восьмиствольная гранатометная установка служит для экипажа прикрытием.

На территории противника слышны разрывы. Танки «вышибают» врагов, сжигая их укрепы и технику. О ночной вылазке под Новомихайловку командир танка рассказывает уже при свете дня.

«Отработали по блиндажам, укрепрайону. Отработали эффективно, выезжали часто: каждый день по несколько раз. Сейчас выезжаем, но меньше. Их контрнаступление захлебнулось», — рассказал командир танка с позывным «Певец».

На счету только одного этого экипажа десятки пораженных целей. Танкисты, которые еще месяц назад вместе с пехотой отбивали атаки ВСУ, теперь наступают под Угледаром и Новомихайловкой, стараются отбросить противника как можно дальше.

Танк защищен со всех сторон: и от ударов с земли, и от атак с воздуха. Многослойная динамическая броня «Контакт», которую бойцы усовершенствовали под себя, как вторая броня от вражеских прилетов.

«Крышу наварили, крылья чтобы не отлетели у нас. Быстрый, не подводил ни разу. Все друг друга понимаем с полуслова. Это очень важно, чтобы не было задержек в работе», — сказал механик-водитель Будамшу.

Впрочем, в этом подразделении их и не бывает. Танкисты выезжают на передовую по первому же приказу. Пехоте, которая сражается за ключевые высоты на южно-донецком фронте, нужна поддержка. Бойцы знают, от наших танков противник бежит как можно быстрее и как можно дольше.