Щелкает как орехи: ЗРК «Тор» с легкостью уничтожает украинские беспилотники
ЗРК «Тор» с легкостью уничтожает украинские беспилотники в зоне СВО
Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru
Корреспондент «Известий» увидел работу бойцов на южно-донецком направлении.
Небо на южно-донецком направлении спецоперации охраняют зенитные ракетные комплексы «Тор». Расчеты несут круглосуточное дежурство, непрерывно сканируя воздушное пространство. Среди целей — крылатые ракеты и беспилотники, в том числе иностранного производства. Как сбивают вражеские дроны-разведчики — увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
Попасть внутрь этого подземного убежища без пароля не может даже командир зенитно-ракетной батареи. Блиндаж — как однокомнатная квартира. Оружейный склад, печка, чтобы не замерзнуть, и самое важное — станция связи. На случай, если в воздухе появится вражеская цель.
Рация не смолкает: ни днем, ни даже ночью. В этих местах небо буквально кишит беспилотниками. Экипаж заводит расчет и готовит к запуску ракеты. Машина на огневой позиции. В небе — дрон противника. Ракета взмывает вверх и уже в процессе полета меняет угол наклона — это необходимо для максимального урона. Радары на мониторе фиксируют попадание. Через несколько секунд на земле обломки — поверженного врага, который попытался «вскрыть» координаты наших позиций.
Приморские зенитчики группировки «Восток» после 60 пусков перестали вести счет сбитым целям. Набили руку на всем, чем можно: от крылатых ракет до тех же беспилотников. Знают все обманные маневры врага. И легко распознают пустышку.
Этот расчет прикрывал наземные войска на границе ДНР и Запорожья, и во время так называемого контрнаступления ВСУ, и сейчас, когда наши основные группы из обороны переходят в атаку. Количество дронов ВСУ в небе не уменьшилось. Больше всего нашим бойцам мешают вражеские корректировщики артиллерии.
Для «Тора» нет ничего невозможного. Он может отражать воздушные удары даже на ходу: прикрывая всю линию южно-донецкого фронта. Ракеты зенитчиков всегда достигают своей цели.
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