Щелкает как орехи: ЗРК «Тор» с легкостью уничтожает украинские беспилотники

Эфирная новость 125 0

ЗРК «Тор» с легкостью уничтожает украинские беспилотники в зоне СВО

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Корреспондент «Известий» увидел работу бойцов на южно-донецком направлении.

Небо на южно-донецком направлении спецоперации охраняют зенитные ракетные комплексы «Тор». Расчеты несут круглосуточное дежурство, непрерывно сканируя воздушное пространство. Среди целей — крылатые ракеты и беспилотники, в том числе иностранного производства. Как сбивают вражеские дроны-разведчики — увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Попасть внутрь этого подземного убежища без пароля не может даже командир зенитно-ракетной батареи. Блиндаж — как однокомнатная квартира. Оружейный склад, печка, чтобы не замерзнуть, и самое важное — станция связи. На случай, если в воздухе появится вражеская цель.

Рация не смолкает: ни днем, ни даже ночью. В этих местах небо буквально кишит беспилотниками. Экипаж заводит расчет и готовит к запуску ракеты. Машина на огневой позиции. В небе — дрон противника. Ракета взмывает вверх и уже в процессе полета меняет угол наклона — это необходимо для максимального урона. Радары на мониторе фиксируют попадание. Через несколько секунд на земле обломки — поверженного врага, который попытался «вскрыть» координаты наших позиций.

Приморские зенитчики группировки «Восток» после 60 пусков перестали вести счет сбитым целям. Набили руку на всем, чем можно: от крылатых ракет до тех же беспилотников. Знают все обманные маневры врага. И легко распознают пустышку.

Этот расчет прикрывал наземные войска на границе ДНР и Запорожья, и во время так называемого контрнаступления ВСУ, и сейчас, когда наши основные группы из обороны переходят в атаку. Количество дронов ВСУ в небе не уменьшилось. Больше всего нашим бойцам мешают вражеские корректировщики артиллерии.

Для «Тора» нет ничего невозможного. Он может отражать воздушные удары даже на ходу: прикрывая всю линию южно-донецкого фронта. Ракеты зенитчиков всегда достигают своей цели.

Тема:
Спецоперация
22 нояб
Мощные пушки «Гиацинт-Б» наносят удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
22 нояб
Украина составила Западу «список желаний» на зиму
22 нояб
«Выдают по капле в день»: почему западные лидеры зачастили с визитами в Киев
21 нояб
Огневой рубеж: как работают танкисты под Угледаром
21 нояб
Актриса Полина Меньших погибла при обстреле ВСУ в Донбассе
21 нояб
«Неужели верят?» — в США сделали неожиданное заявление о Путине
21 нояб
Германия поставит Украине системы ПВО IRIS T-SLM и боеприпасы
21 нояб
«Перелом произошел»: в «Ахмате» пообещали серьезные результаты в зоне СВО к весне
21 нояб
ВСУ за сутки потеряли до 245 боевиков на донецком направлении
21 нояб
Небо перекрыто: как работают комплексы «Тор-М2» в зоне спецоперации
-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:36
«Уже никто не узнает»: как Подольская спокойно гуляет по городу, несмотря на популярность
7:24
Новая попытка: принц Гарри надумал как можно скорее помириться с Карлом III
7:12
В Перу автобус с людьми упал с обрыва
7:00
Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВМС Украины в Черном море
6:53
Любимые пуанты Майи Плисецкой продадут на аукционе в Петербурге
6:41
Младше на 15 лет: Алика Смехова вышла в свет обнимку с накаченным красавцем

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд