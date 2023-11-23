Аварии, пробки, SOS: регионы России заметает снегом — прогноз неутешительный
В северные регионы России пришла настоящая зима
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Владельцев машин просят быть максимально осторожными.
Улицы Петербурга стремительно заметает. На город обрушилась метель, в прогнозе также усиление ветра- до 18 метров в секунду.
Водителей попросили по возможности не выезжать на дороги. Движение в некоторых местах почти парализовано — много времени придется провести в пробках. Кроме того, аварийность растет. Так, в одном из районов столкнулись сразу семь машин.
Сложности с трафиком сегодня возможны и в столице. Москвичей предупреждают о снеге и гололедице. Сразу четыре машины — в том числе два такси — не поделили дорогу в центре. Заносит на скользких участках и фуры. Так, на Киевском шоссе грузовик развернуло поперек дороги. Еще один — опрокинулся на Московской кольцевой.
В других регионах непогода уже привела к транспортному коллапсу. Особенно сложная обстановка сейчас в Ульяновской области — движение ограничили на нескольких федеральных трассах.
Запрет из-за снежных заносов объялен в Челябинской области. Для общественого и грузового транспорта закрыта дорога М5 «Урал». Растянулась длинная пробка из фур. Не прекращается мощный снегопад в Удмуртии. Там для проезда закрыли две трассы — сначала ограничения ввели только для грузовиков, а позже — распространили на все виды транспорта.
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