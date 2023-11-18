Убедил: суд в США допустил к выборам Трампа, причастного к штурму Капитолия

Почему экс-президенту Штатов разрешили баллотироваться в 2024 году?

Суд штата Колорадо постановил, что экс-президент США Дональд Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в январе 2021 года. Несмотря на это, он может оставаться в первичном бюллетене выборов лидера страны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Хотя он подстрекал к политическому насилию во время нападения на американский Капитолий 6 января 2021 года, он этим не нарушил свою присягу», — говорится в решении суда.

Указывается, что Трамп намеренно провоцировал политическое насилие и направлял его на Капитолий, чтобы Джо Байден не занял пост президента США. И тем не менее с обеих сторон представлены убедительные аргументы относительно того, следует ли включать лидеров страны в число тех, кому может быть запрещено занимать госдолжности.

До этого сообщалось, что судебный процесс против Трампа о штурме Капитолия начнется в Вашингтоне в марте 2024 года. Слушания будут проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует бывший глава государства. Его защита просила отложить разбирательство до 2026 года, но получила отказ. Экс-президент в суде заявил о своей невиновности.

В январе 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса для воспрепятствования принятия итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года. В результате случившегося скончались пять человек, среди них был один полицейский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты.