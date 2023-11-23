Путин посмертно наградил орденами Мужества работников «Черноморнефтегаза»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества семь работников «Черноморнефтегаза», которые погибли в результате удара ВСУ по буровым платформам. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом мужества», — сказано в документе.

Так, государственные награды посмертно получили оператор по исследованию скважин Олег Гуреев, мастер по исследованию скважин Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов и повар Денис Скворцов.

Украинская сторона нанесла по буровым платформам «Черноморнефтегаза» серьезный удар в июне прошлого года. Тогда пришлось экстренно эвакуировать более 90 человек. На платформах в момент ЧП всего находились 109 граждан. По факту атаки Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вручении наград получившим ранения бойцам в ходе спецоперации.