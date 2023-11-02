В Москве вручили награды получившим ранения в ходе СВО бойцам

Также военнослужащим предоставили документы о прохождении дополнительного профессионального образования и жилищные сертификаты.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Москве в госпитале имени Вишневского прошла торжественная церемония вручения государственных наград бойцам, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине.
Отличившимся бойцам вручили 25 государственных наград, в числе которых 14 орденов Мужества, шесть медалей «За отвагу», четыре медали «За храбрость», медаль Суворова и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.
Кроме того, бойцам вручили документы о прохождении дополнительного профессионального образования и жилищные сертификаты, а также присвоили воинские звания.
Так, например, Кирилл Кирюшин из Луганска, получивший ранение в зоне спецоперации, был удостоен звания капитана российской армии. В госпитале он прошел реабилитацию и обучение. Позже он продолжит свою карьеру в военном комиссариате. Кирюшин рассказал, как оказался в больнице.
«Задача была 30 марта 2023 года, был в составе штурмовой группы. Штурмовали опорные пункты. Взяли первый опорный пункт. Далее уже начало темнеть. Брали следующий опорный пункт. С того опорного пункта противник кинул гранату. Граната взорвалась за спиной и получил осколочное ранение», — рассказал военнослужащий в беседе с 5-tv.ru.
Задача в итоге была выполнена, а противник был разбит.
Свою жизнь Кирюшин видит только на службе. Поэтому решение продолжить военное карьеру было твердым и четким.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские медики работают на передовой.
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