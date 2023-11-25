«Не надо свергать»: чего хочет добиться Зеленский заявлениями про третий майдан

Он пытается доказать всем, что очередной госпереворот на Украине станет катастрофой. Зачем?

Президент Украины Владимир Зеленский понимает свое не лучшее положение, поэтому стремится запугать людей, заявляя о будущем госперевороте под названием «Майдан-3». Об этом рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с изданием «БИЗНЕС Online».

«Пытается каким-то образом поменять общественное мнение, запугать тем, что очередной майдан станет катастрофой, что нельзя этого допустить, а он самый лучший человек, который может и должен возглавлять киевский режим», — сказал он.

Зеленский осознает, что его популярность падает, уступая военным, а также понимает свою зависимость от США и их союзников. Он пытается объяснить народу: «не надо его менять, свергать, он очень хороший». Такая логика, отмечает эксперт, укладывается в логику всех диктатур, которые существовали когда-либо. По словам Онуфриенко, лидер, как правило, при шатком положении своего режима начинает говорить о намерении врагов сместить и лишить его всего.

«Если так будет продолжаться и дальше, то я не удивлюсь, что [главкома ВСУ Валерия] Залужного объявят агентом России, который потихонечку копает под Зеленского», — добавил эксперт.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз заявлял о возможном госперевороте на Украине. По его словам, операцию, которая носит название «Майдан-3», готовит якобы Россия. Москва, уверен Зеленский, хочет «посеять раскол в украинском обществе». Позднее он раскрыл детали будущего госпереворота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад будет стирать из истории Украины все, что было до 2022 года. С таким заявлением выступила дипломат Мария Захарова, отметив, что вычеркнут США и их союзники в том числе два Майдана, произошедшие в 2004 и 2014 годах.