«Не надо свергать»: чего хочет добиться Зеленский заявлениями про третий майдан

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Военный эксперт Онуфриенко: слова Зеленского про «Майдан-3» призваны запугать

«Не надо свергать»: чего хочет добиться Зеленский заявлениями про третий майдан

Фото: REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

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Он пытается доказать всем, что очередной госпереворот на Украине станет катастрофой. Зачем?

Президент Украины Владимир Зеленский понимает свое не лучшее положение, поэтому стремится запугать людей, заявляя о будущем госперевороте под названием «Майдан-3». Об этом рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с изданием «БИЗНЕС Online».

«Пытается каким-то образом поменять общественное мнение, запугать тем, что очередной майдан станет катастрофой, что нельзя этого допустить, а он самый лучший человек, который может и должен возглавлять киевский режим», — сказал он.

Зеленский осознает, что его популярность падает, уступая военным, а также понимает свою зависимость от США и их союзников. Он пытается объяснить народу: «не надо его менять, свергать, он очень хороший». Такая логика, отмечает эксперт, укладывается в логику всех диктатур, которые существовали когда-либо. По словам Онуфриенко, лидер, как правило, при шатком положении своего режима начинает говорить о намерении врагов сместить и лишить его всего.

«Если так будет продолжаться и дальше, то я не удивлюсь, что [главкома ВСУ Валерия] Залужного объявят агентом России, который потихонечку копает под Зеленского», — добавил эксперт.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз заявлял о возможном госперевороте на Украине. По его словам, операцию, которая носит название «Майдан-3», готовит якобы Россия. Москва, уверен Зеленский, хочет «посеять раскол в украинском обществе». Позднее он раскрыл детали будущего госпереворота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад будет стирать из истории Украины все, что было до 2022 года. С таким заявлением выступила дипломат Мария Захарова, отметив, что вычеркнут США и их союзники в том числе два Майдана, произошедшие в 2004 и 2014 годах.

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