Последнее китайское предупреждение: представитель Пекина обратился к Тайбэю

Китай готов создать пространство для воссоединения с Тайванем.

Чэнь Биньхуа, представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР, заявил, что Китай готов к созданию пространства для мирного воссоединения с островом, однако не допустит «сепаратисткой деятельности», которая направлена не его «независимость». Об этом сообщил CGTN.

Биньхуа отреагировал на слова политиков, поддерживающих Демократическую прогрессивную партию Тайваня. Лай Цзин-те и Сяо Би-хима заявили, что Пекин не имеет «графика» для силовых нападений на остров.

По заявлению представителя Китая, страна не собирается проявлять снисходительность к силам «независимости Тайваня», если они осмелятся провоцировать инциденты этой «независимости».

«Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну», — отметил Чэнь Биньху.

Ранее 5-tv.ru писал, последует ли военный конфликт на Тайване за Израилем.