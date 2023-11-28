Последнее китайское предупреждение: представитель Пекина обратился к Тайбэю

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 69 0

Чэнь Биньхуа заявил, что «независимость Тайваня» означает войну

Последнее китайское предупреждение: представитель Пекина обратился к Тайбэю

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Zoonar.com / Dalibor Brlek

Читайте нас в: Дзен Новости

Китай готов создать пространство для воссоединения с Тайванем.

Чэнь Биньхуа, представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР, заявил, что Китай готов к созданию пространства для мирного воссоединения с островом, однако не допустит «сепаратисткой деятельности», которая направлена не его «независимость». Об этом сообщил CGTN.

Биньхуа отреагировал на слова политиков, поддерживающих Демократическую прогрессивную партию Тайваня. Лай Цзин-те и Сяо Би-хима заявили, что Пекин не имеет «графика» для силовых нападений на остров.

По заявлению представителя Китая, страна не собирается проявлять снисходительность к силам «независимости Тайваня», если они осмелятся провоцировать инциденты этой «независимости».

«Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну», — отметил Чэнь Биньху.

Ранее 5-tv.ru писал, последует ли военный конфликт на Тайване за Израилем.

-1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
88.70
-0.11 97.16
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
Павел Прилучный и Зепюр Брутян признаны парой года
10:11
В России хотят ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов
10:06
Российские истребители оснастят новыми мини-беспилотниками для прорыва ПВО ВСУ
9:50
Коллапс в Пулково: тысячи пассажиров застряли в аэропорту
9:43
«У России нет проблем»: в США предупредили Украину о поворотном моменте
9:34
«Влюбились» — дочь Гузеевой раскрыла отношения мамы с Харламовым после конфликта

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
«Паразита кусок»: чем Харламов выводил Гузееву из себя на съемках фильма
«Бриллиант, все остальное — цацки»: Киркоров появился на публике с эффектной блондинкой
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд