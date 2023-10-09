«США переосмысливают»: военный конфликт на Тайване последует за Израилем?

И будут ли Штаты, как обещали, поддерживать остров в борьбе за «независимость»?

США задумались о том, стоит ли им ввязываться в конфликт вокруг Тайваня, с учетом того, что происходит сейчас на Украине и Ближнем Востоке. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Юрий Светов.

Обещание и поддержка

Обострение вокруг Тайваня, который Китай считает частью своей территории, началось еще в 2022 году, когда Штаты на весь мир заявили, что поддерживают их стремление к независимости и даже готовы помочь, если островитяне начнут вооруженный конфликт с Поднебесной.

И буквально недавно администрация Джо Байдена объявила, что намерена выделить Тайваню в рамках «Программы иностранного военного финансирования» около 80 миллионов долларов. В ответ на это Китай заявил, что американцы своими руками подталкивают остров к конфликту, и в первую очередь это опасно для самого Тайваня.

При этом Пекин весьма сдержанно реагирует, давая понять, что страна действует согласно собственному плану, и провокации США на него повлиять не могут.

Третий конфликт

Однако стоит отметить, что вышеперечисленные события произошли до того, как в Израиле разгорелся вооруженный конфликт, который стал неожиданным для большинства государств, а еще — для самого Иерусалима.

Что же могло измениться сейчас? По мнению политолога Юрия Светова, ситуация в Израиле и провал на Украине заставят США пересмотреть их намерения касательно Тайваня и участия американцев в возможном конфликте.

Другими словами — вероятность их активности в «тайваньском вопросе» значительно снижается. Что касается Китая, страна, как и прежде, будет придерживаться намеченной линии.

«Китай поставил себе рубежи, 2027 год, когда они завершат перевооружение армии. То есть, возможно, что где-то к концу двадцатых годов и случится военный конфликт на Тайване», — считает эксперт.

При этом политолог отмечает, что США все же будут пытаться разобраться в конфликте на Украине и атаке ХАМАС на Израиль. Хотя война на Ближнем Востоке и могла бы стать поводом для Запада свернуть свою помощь Киеву, вряд ли это произойдет на самом деле.

Ранее 5-tv.ru писал, как конфликт Израиля и Палестины повлияет на помощь Украине.