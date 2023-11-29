«Это немного опасно»: Маск ответил на приглашение ХАМАС приехать в сектор Газа

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Бизнесмен Илон Маск отказался посещать сектор Газа

«Это немного опасно»: Маск ответил на приглашение ХАМАС приехать в сектор Газа

Фото: Reuters / JONATHAN ERNST

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Американский предприниматель заявил, что пока не готов к этому.

Американский предприниматель Илон Маск отказался приехать в сектор Газа после приглашения от палестинского движения ХАМАС.

«Сейчас это кажется немного опасным. Но я верю, что долгосрочное процветание Газы пойдет на пользу всем сторонам», — написал Маск в социальной сети.

Ранее Маск находился в Израиле. Там он встретился с премьер министром страны Беньямином Нетаньяху. Вместе они посетили приграничный с сектором Газа кибуц — место нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей 7 октября 2023 года.

К слову, в минувший понедельник ХАМАС и Израиль договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илон Маск дискредитировал режим Зеленского.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
29 нояб
«Всю дорогу плакала»: беженка, вернувшаяся из Газы, рассказала о спасении
28 нояб
Группировка ХАМАС позвала Илона Маска в сектор Газа
28 нояб
Идея «двух государств»: какой план Китай предлагает для прекращения войны в секторе Газа
27 нояб
Показал истинное лицо. Боррель не увидел смысла отправлять помощь в Газу «тем, кого завтра убьют»
27 нояб
Илон Маск прилетел в Израиль после обвинений в антисемитизме
27 нояб
У берегов Йемена пропал танкер: на борту были россияне
27 нояб
Сенат США в скором времени решит судьбу Украины
26 нояб
ХАМАС освободил из плена россиянина и передал заложника Красному Кресту
26 нояб
48-й день конфликта: на Ближнем Востоке взята пауза в боевых действиях
26 нояб
Саммит G20 в Бразилии наглядно показал кризис организации
-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.61
-0.09 97.07
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
«Бастион» на страже России: лучшее видео из зоны СВО за день
5:43
Отношения на состоянии: появился новый способ обмана одиноких россиян
5:21
«Это немного опасно»: Маск ответил на приглашение ХАМАС приехать в сектор Газа
5:00
Любовная история с трагичным концом. Как мимолетный роман с Волочковой прославил Сергея Кузнецова
4:41
Муцениеце показала, какой она была до свадьбы с Прилучным
4:25
В Турции убита россиянка с несовершеннолетней дочерью: что известно о жестоком преступлении

Сейчас читают

«Вместо продуктов привезли гуманитарную помощь в виде саванов»: рассказ беженки, вернувшейся из Газы
Сознание ясное: почему Михаил Боярский попал на операционный стол
Наступить в фекалии, увидеть покойника, почесать ладонь: какие приметы сбываются без осечек
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд