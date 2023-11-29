«Это немного опасно»: Маск ответил на приглашение ХАМАС приехать в сектор Газа
Бизнесмен Илон Маск отказался посещать сектор Газа
Фото: Reuters / JONATHAN ERNST
Американский предприниматель заявил, что пока не готов к этому.
Американский предприниматель Илон Маск отказался приехать в сектор Газа после приглашения от палестинского движения ХАМАС.
«Сейчас это кажется немного опасным. Но я верю, что долгосрочное процветание Газы пойдет на пользу всем сторонам», — написал Маск в социальной сети.
Ранее Маск находился в Израиле. Там он встретился с премьер министром страны Беньямином Нетаньяху. Вместе они посетили приграничный с сектором Газа кибуц — место нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей 7 октября 2023 года.
К слову, в минувший понедельник ХАМАС и Израиль договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илон Маск дискредитировал режим Зеленского.
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