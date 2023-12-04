Что происходит в Европе и почему финансовая помощь становится все тяжелее?

Украина может лишиться огромных денег из-за кризиса в Германии. Как пишет газета Financial Times, Евросоюз скоро будет не в силах выплатить обещанные Киеву 50 миллиардов евро, так как в ФРГ произошел бюджетный кризис.

Кроме того, в самом Евросоюзе начался хаос: страны-участницы не могут прийти к единому соглашению по пополнению совместного бюджета блока. По словам источника, достичь компромисса не удается, в первую очередь, в вопросе помощи Украине.

«Мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена. Мы не собираемся допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт», — добавил собеседник.

Путин: Германия поддерживает Украину из-за отсутствия суверенитета

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии заявили о большом объеме помощи Украине.