Охранники в брянской школе, где произошла стрельба, получали 170 рублей в час
Как была организована безопасность учебного заведения?
Фото: © РИА Новости / Андрей Мазунин
Гимназию № 5 в Брянске, в которой восьмиклассница устроила стрельбу, охранял вахтер с ручным металлодетектором. Соответствующая информация содержится в документе, появившемся в распоряжении 5-tv.ru.
Сотрудника для поста охраны в школе предоставляла частная организация. За один час работы гимназия платила 170 рублей.
Согласно техзаданию, в учебном заведении не были предусмотрены рамочные металлодетекторы, только ручные. Также следует отметить, что охрана школы не имела оружия и специальных средств защиты.
Устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канал
Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в школу оружие, принадлежавшее ее отцу, и устроила стрельбу.
В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Последняя покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вертолет МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.
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