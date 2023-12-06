Назло Трампу: Байден объяснил желание остаться президентом на второй срок

Байден заявил, что будет баллотироваться в президенты США назло Трампу
Фото: REUTERS / Nathan Howard
Действующему президенту США — 81 год. Многие считают, что политику уже пора бы отправиться на заслуженный отдых. Но он, кажется, другого мнения.
Действующий президент США Джо Байден не баллотировался бы повторно на пост главы государства, если бы занять это кресло вновь не хотел Дональд Трамп.
«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — сказал Байден журналистам в Бостоне.
К слову, выборы президента США пройдут в ноябре следующего года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства Байден заявил еще в апреле, Трамп же рассказал о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. При этом Байдену в ноябре исполнился 81 год. Многие считают — политику уже пора бы отправиться на заслуженный отдых, ведь он часто путает страны, людей, года, а также вечно спотыкается и чуть ли не падает.
Трамп обвинил «нечестивого» Байдена в том, что США скатываются в ад
Трамп же дважды подвергался попытке импичмента. Он замешан в разбирательствах при участии федеральной прокуратуры относительно штурма Капитолия, неправильного обращения с секретными документами Белого дома. Также фигурировал в делах о финансовом мошенничестве в его компании Trump Organization.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байден перепутал китайских лидеров и угрожал ядерным оружием.
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