«У нас есть воля»: в Чехии придумали, как избежать конфликта с Россией

ЧТК: генштаб Чехии призвал к запугиванию России для избежания войны с ней
Фото: www.globallookpress.com / Wang Yi
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
При этом власти западной страны считают такое развитие событий маловероятным.
Вооруженный конфликт между Россией и Чехией можно избежать, если Прага запугает Москву и продемонстрирует свою военную мощь. Такое заявление сделал начальник генштаба Чешской Республики Карел Ржека, выступая на конференции «Готовы к борьбе?».
«Россия должна увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Дело не в какой-либо декларации. Они должны видеть, что это действительно бесполезно», — приводит его слова Чешское телевидение.
Ржека назвал маловероятным сценарий с конфликтом между Россией и Чехией, но с учетом сегодняшней обстановки его допущение небезосновательно. Избежать вооруженное противостояние путем соглашения не получится, а сработает только сдерживание.
Кроме того, глава чешского генштаба уверен: Украина в ходе конфликта с Россией работает на благо других европейских стран. Именно поэтому спонсирование Киева должно восприниматься с одобрением и длиться столько, сколько это нужно.
Ослабление поддержки: в Чехии заканчивается арсенал оружия для Украины
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Чехии заявил о подготовке Евросоюза к конфликту высокой интенсивности.
- 12 дек
- «Надежды были»: в Киев разочарованы результатами контрнаступления ВСУ
- 12 дек
- Балицкий заявил о продвижении российских сил у Новопокровки
- 12 дек
- Запад не ожидал: названа главная ошибка Киева в контрнаступлении ВСУ
- 12 дек
- «Чтобы оживить шансы»: что США придумали для новой стратегии Украины
- 12 дек
- Огневая мощь! Российские минометчики в зоне СВО помогают пехоте занимать рубежи
- 12 дек
- Вертолетам Ка-52 равных в небе нет: лучшее видео из зоны СВО за день
- 11 дек
- Ликвидирован еще один вступивший в ВСУ актер из сериала «Возвращение Мухтара»
- 11 дек
- «Произойдет смещение»: ВСУ могут применить боевые отравляющие вещества
- 11 дек
- Колоссальные потери: на Украине критикуют командиров ВСУ за тактику на Днепре
- 11 дек
- Враг разбит: армия России отразила 18 атак ВСУ под Донецком
Читайте также
79%
-0.66 98.08
-0.76
Нашли ошибку?