«У нас есть воля»: в Чехии придумали, как избежать конфликта с Россией

При этом власти западной страны считают такое развитие событий маловероятным.

Вооруженный конфликт между Россией и Чехией можно избежать, если Прага запугает Москву и продемонстрирует свою военную мощь. Такое заявление сделал начальник генштаба Чешской Республики Карел Ржека, выступая на конференции «Готовы к борьбе?».

«Россия должна увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Дело не в какой-либо декларации. Они должны видеть, что это действительно бесполезно», — приводит его слова Чешское телевидение.

Ржека назвал маловероятным сценарий с конфликтом между Россией и Чехией, но с учетом сегодняшней обстановки его допущение небезосновательно. Избежать вооруженное противостояние путем соглашения не получится, а сработает только сдерживание.

Кроме того, глава чешского генштаба уверен: Украина в ходе конфликта с Россией работает на благо других европейских стран. Именно поэтому спонсирование Киева должно восприниматься с одобрением и длиться столько, сколько это нужно.

Ослабление поддержки: в Чехии заканчивается арсенал оружия для Украины

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Чехии заявил о подготовке Евросоюза к конфликту высокой интенсивности.