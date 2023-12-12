Однако не факт, что ее избежание помогло бы прорвать прочную оборону ВС РФ.

Американские инструкторы тренировали боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по своему образцу, из-за чего Киев провалил летнее контрнаступление. Об этом сообщает New York Times.

«Контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской. Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно», — говорится в статье.

Там отмечается, что ВСУ понесли значительные потери в ходе наступления. Боевики пытались прорвать российскую оборону, но это не получилось, поскольку на тренировках в Германии она была менее плотная. На деле же все оказалось гораздо труднее, чем ожидал Запад.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Спустя почти полтора года проведения СВО, 4 июня, киевский режим начал контрнаступление. Путин подтвердил это. А позднее, 15 октября, он заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры.

Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США придумали для новой стратегии Украины.