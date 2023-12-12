Запад не ожидал: названа главная ошибка Киева в контрнаступлении ВСУ

NYT: обучение боевиков ВСУ на американский манер оказалось безуспешным
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Однако не факт, что ее избежание помогло бы прорвать прочную оборону ВС РФ.
Американские инструкторы тренировали боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по своему образцу, из-за чего Киев провалил летнее контрнаступление. Об этом сообщает New York Times.
«Контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской. Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно», — говорится в статье.
Там отмечается, что ВСУ понесли значительные потери в ходе наступления. Боевики пытались прорвать российскую оборону, но это не получилось, поскольку на тренировках в Германии она была менее плотная. На деле же все оказалось гораздо труднее, чем ожидал Запад.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Спустя почти полтора года проведения СВО, 4 июня, киевский режим начал контрнаступление. Путин подтвердил это. А позднее, 15 октября, он заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры.
Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США придумали для новой стратегии Украины.
- 12 дек
- «Надежды были»: в Киеве разочарованы результатами контрнаступления ВСУ
- 10 дек
- «Работа была плотная, но мы справились»: что происходит на запорожском направлении в зоне СВО
- 10 дек
- Пиар-стратегия «найди крайнего»: почему провалилось украинское контрнаступление
- 6 дек
- «У нас есть цели»: власти Украины раскрыли «боевые» планы на 2024 год
- 5 дек
- Недостаточно поддержки: на Украине нашли оправдание провалу контрнаступления
- 4 дек
- «Горькое разочарование»: почему на Западе перестали верить в победу Украины
- 1 дек
- Шойгу назвал потери ВСУ за полгода так называемого контрнаступления
- 29 нояб
- «Невменяемость»: Пушков поставил диагноз западному министру из-за слов о ВСУ
- 28 нояб
- Потеряли все: в США заявили об уничтожении огромного числа техники ВСУ
- 24 нояб
- Ни капли рациональности: в ВСУ недовольны приказами Владимира Зеленского
Читайте также
79%
-0.66 98.08
-0.76
Нашли ошибку?