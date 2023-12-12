«Так люди гибнут»: как обезопасить себя в Новый год

Какие меры предпринять, чтобы новогоднее волшебство не превратилось в трагедию?

Волшебная новогодняя пора для всех спасателей, медиков и полицейских является самым сложным сезоном. Советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук обратился к гражданам в преддверии новогодних праздников, назвав самые частые причины ЧП в этот период.

Пиротехника

По словам специалиста, большая часть обращений к спасателям и медикам связана с запуском петард, салютов и фейерверков, пишет издание KP.RU. Люди приобретают на рынках или с рук несертифицированную продукцию, даже без инструкции на русском языке.

Также граждане зачастую не соблюдают элементарные правила по их эксплуатации. Томчук вспомнил трагичный случай из своей практики, произошедший в подмосковном Ногинске.

«Молодые ребята, школьники, вышли запускать на улицу пиротехнику. По правилам, „зажигающий“ должен стоять отдельно, остальные — на приличном расстоянии. А эти сбились в кучу. Один парень начал запускать с рук довольно мощный салют, но в толпе рука дернулась. И заряд попал прямо в глаз девушке. К сожалению, сразу насмерть», — рассказал эксперт.

Нередко из-за пиротехники происходят пожары. Однажды салют, как поделился спасатель, залетел с улицы в открытую форточку квартиры: пожара удалось избежать, ведь домочадцы оказались дома и залили огонь.

В другой раз компания отправилась в село праздновать Новый год. Во дворе запустили «ракеты», одна из них рухнула на деревянный дом соседей — тот вспыхнул очень быстро.

Огнеборец объяснил, что в зимнее время все горит намного быстрее, чем летом. До приезда пожарных выгорела пара домов.

Огонь и электричество

Следующая причина трагедий, по словам Томчука, это безалаберное отношение к электроприборам. В пример он привел инцидент, случившийся в дачном поселке.

Хозяева решили нарядить дом гирляндой. Воткнули ее в розетку в комнате, вытащили через окно на улицу и захлопнули створку.

Провод начал нагреваться, произошло замыкание и пожар. К счастью, никто не пострадал, но дом сильно выгорел.

Опасный лед

Популярная и небезопасная народная забава — поездки по замерзшим водоемам на снегоходах, а то и квадроциклах. Специалист призвал граждан не испытывать судьбу, выезжая на лед. Во многих городах есть сброс теплых технических вод в водоемы.

«Сверху лед есть, а снизу — подтаявший, тонкий. На реках он тоже не промерзает так, как в водоемах со стоячей водой. И каждый год так люди гибнут», — предостерег эксперт.

Он также сказал, что его поражают случаи, когда празднующие выходят на лед толпой. Томчук напомнил, что в ледяной воде человек может продержаться не более десяти минут.

Стихийные горки

Массу проблем приносят и стихийные горки, которые люди раскатывают для санок или ватрушек. И взрослые, и дети травмируются и попадают в больницу после столкновения с деревьями.

Некоторые создают горки у оживленных трасс и даже железных дорог, негодует спасатель. В конце 2021-го в подмосковном Королеве пятилетняя девочка влетела на надувном баллоне в вагон электропоезда.

Свидетельницей инцидента стала ее мама. Женщина сидела на одной ватрушке, а другую, в которой разместила свою дочь, держала за веревочку.

При спуске веревка выскользнула из рук, тюбинг отклонился от курса, подпрыгнул на пригорке, и девочка выскочила прямо на рельсы. Пострадавшего ребенка чудом удалось спасти.

Отдых в нетрезвом состоянии

Также отмечается, что многие ЧП происходят с людьми под воздействием алкоголя. Граждане в нетрезвом состоянии позволяют себе сесть за руль, кто-то «перебарщивает» со спиртным.

«В моей практике было несколько случаев, когда сильно пьяный человек возвращался домой, садился отдохнуть в снег и замерзал насмерть. Причем часто это были самые обычные люди, не маргиналы. А однажды нам в ночь на 1 января пришлось вывозить из одной компании мужчину, который так много выпил, что впал в кому», — поделился он.

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