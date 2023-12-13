На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Вадима из Карелии

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У него одна из самых опасных разновидностей ДЦП, из-за которой практически парализованы и не развиваются ноги.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня День добрых дел на Пятом канале и наша помощь очень нужна маленькому Вадиму! У него одна из самых опасных разновидностей ДЦП, из-за которой практически парализованы и не развиваются ноги. Но у мальчика есть все шансы начать самостоятельно ходить. Для этого нужна операция, которую готовы провести московские нейрохирурги и реабилитация. На это семье не хватает одного миллиона 120 тысяч рублей.

Чтобы помочь Вадиму — отправьте смс с суммой пожертвования на короткий номер 75-11 или отсканируйте QR-код — он будет на экране в течение всего сюжета.

Вот так начинаются простейшие упражнения разминки пятилетнего Вадима. Каждое выполненное задание и мамина похвала — повод для радости такого улыбчивого ребенка.

О сложностях, которые предстоят Вадиму узнали не сразу. В полгода врачи рекомендовали пристально следить за состоянием малыша и направили на реабилитацию. Диагноз ДЦП еще не озвучивали, но родители уже начали подыскивать медцентры для наблюдения. Правда в небольшой деревне Ууксу на берегу Ладожского озера — ничего похожего нет.

У Вадима спастическая диплегия– разновидность ДЦП, когда парализованы ноги, их постоянно сводит судорогами –посылает спинной мозг внезапные сигналы. Поэтому не растут мышцы и кости в маленьком организме.

Но у Вадима есть все шансы самостоятельно встать на ноги. Нужна селективная дорсальная ризотомия. Нейрохирурги разделят корешки нервов и уберут те, что вызывают спастику. Однако, на это нужны деньги –больше миллиона рублей — на операцию и реабилитацию после нее.

Сейчас в семье Дмитриевых работает только папа, мама все время занимается Вадимом. Операцию проведут в Москве. Реабилитацию планируют проходить в Петербурге, в специализированном центре, где есть свой бассейн. Родители надеются, что вода поможет Вадиму научиться ходить. И очень рассчитывают на вашу помощь.

Давайте вместе поможем Вадиму! Для этого достаточно отправить СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 75-11. Большое Вам спасибо!

Тема:
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