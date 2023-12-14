«Сердце сжимается»: Путин призвал увести женщин-военкоров из зоны СВО

Путин: женщин-военкоров следует увести из зоны СВО
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Бесстрашные россиянки порой вещают с первой линии фронта.
Президент России Владимир Путин сообщил, что он следит за работой женщин-военкоров на украинском театре боевых действий и сильно переживает за них. СМИ следовало бы не допускать их в зону конфликта.
«Я, кстати говоря, смотрю за вами, у меня иногда сердце сжимается. Особенно девушки», — прокомментировал он в рамках подведения итогов года.
Президент подчеркнул, что отважные журналистки порой вещают прямо с первой линии соприкосновения. Он призвал руководства телеканалов увести их из зоны СВО.
Российские военные корреспонденты неоднократно становились целями для украинских нацистов. Совсем недавно группа журналистов была атакована ВСУ в Запорожской области, в результате чего скончался Борис Максудов.
«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.
На «Итоги года» приглашены российские журналисты и простые граждане со всех регионов, а также аккредитованные сотрудники иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин высмеял поездки Зеленского на Запад.
- 14 дек
- Путин о действиях ВСУ на левом берегу Днепра: «Дорога в один конец»
- 14 дек
- «Это пробелы»: Путин назвал главную проблему в ситуации с ЧВК в России
- 14 дек
- «Ситуация улучшается»: Путин сообщил об успешном обеспечении ВС РФ дронами
- 14 дек
- Путин оценил линию фронта на Украине в две тысячи километров
- 14 дек
- «Пихают на истребление»: Путин заявил, что Киев кидает боевиков на плацдарм
- 14 дек
- Путин высмеял поездки Зеленского на Запад: «Показывает „успехи“ контрнаступления»
- 14 дек
- «Война между братьями»: Путин заявил о единстве русского и украинского народов
- 14 дек
- Путин: халява для Украины со стороны Запада когда-нибудь закончится
- 14 дек
- Путин рассказал, сколько россиян добровольно защищают Родину в зоне СВО
- 14 дек
- Путин: все, кто защищает Россию с оружием в руках, получат социальные гарантии
Читайте также
85%
-0.33 96.95
-0.45
Нашли ошибку?