«Сердце сжимается»: Путин призвал увести женщин-военкоров из зоны СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63 0

Путин: женщин-военкоров следует увести из зоны СВО

«Сердце сжимается»: Путин призвал увести женщин-военкоров из зоны СВО

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация Прямая линия с Владимиром Путиным

Бесстрашные россиянки порой вещают с первой линии фронта.

Президент России Владимир Путин сообщил, что он следит за работой женщин-военкоров на украинском театре боевых действий и сильно переживает за них. СМИ следовало бы не допускать их в зону конфликта.

«Я, кстати говоря, смотрю за вами, у меня иногда сердце сжимается. Особенно девушки», — прокомментировал он в рамках подведения итогов года.

Президент подчеркнул, что отважные журналистки порой вещают прямо с первой линии соприкосновения. Он призвал руководства телеканалов увести их из зоны СВО.

Российские военные корреспонденты неоднократно становились целями для украинских нацистов. Совсем недавно группа журналистов была атакована ВСУ в Запорожской области, в результате чего скончался Борис Максудов.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

На «Итоги года» приглашены российские журналисты и простые граждане со всех регионов, а также аккредитованные сотрудники иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин высмеял поездки Зеленского на Запад.

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