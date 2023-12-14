Путин высмеял поездки Зеленского на Запад: «Показывает „успехи“ контрнаступления»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56 0

Путин: Киев показывает Западу «успехи» контрнаступления для вымогания денег

Путин высмеял поездки Зеленского на Запад: «Показывает „успехи“ контрнаступления»

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация Прямая линия с Владимиром Путиным

Киевский режим боится остаться без западной помощи, поэтому ему приходится унижаться и выдумывать.

Президент Украины Владимир Зеленский путешествует по странам и побирается, лишь бы получить деньги от своих союзников. Для этого Киев даже рассказывает небылицы об «успехах» провального контрнаступления. Об этом во время подведения итогов года сообщил президент России Владимир Путин.

«Связано, видимо, с поездками руководства Украины с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. Подход, видимо, такой, пока ездят и клянчат, что у Вооруженных сил Украины есть какие-то шансы добиться во чтобы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления. Просто выбивают оттуда, вот и все», — прокомментировал он.

Известно, что Зеленский 12 декабря отправился в Вашингтон, чтобы уговорить США не прекращать финансирование конфликта. Однако в Белом доме его расстроили. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что у Шатов средства на Украину иссякнут уже через «пару недель».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Спустя почти полтора года проведения СВО, 4 июня, киевский режим начал контрнаступление. Путин подтвердил это. А позднее, 15 октября, он заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал потери ВСУ в технике в ходе контрнаступления.

Тема:
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