Путин заявил о решении отменить комиссию за оплату ЖКУ для пенсионеров

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с комиссией при оплате услуг ЖКХ неправильная. Об этом он заявил в ходе подведения итогов года в Гостином дворе.

В ходе прямой линии была затронута тема индексации тарифов ЖКХ и комиссий при оплате услуг. На это президент ответил, что с пенсионеров скоро комиссию брать не будут, решение уже принято.

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — сказал президент.

Путин также отметил, что повышение тарифов ЖКХ должно быть своевременным и плавным. При этом, по его словам, должны расти доходы россиян.

В начале декабря стало известно, что некоторых граждан России могут освободить от комиссии при оплате услуг ЖКХ. Госдума приняла в окончательном чтении соответствующий законопроект. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года и будут закреплены в Жилищном кодексе России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что если вас не устраивает качество услуг управляющей компании (УК), а при этом аварийно-диспетчерская служба не торопится отрабатывать обращения, нужно предпринять ряд мер, чтобы проблему наконец решили.