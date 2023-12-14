Путин заявил о решении отменить комиссию за оплату ЖКУ для пенсионеров

В ходе прямой линии с президентом граждане затронули тему индексации тарифов ЖКХ, а также комиссий при оплате услуг.
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с комиссией при оплате услуг ЖКХ неправильная. Об этом он заявил в ходе подведения итогов года в Гостином дворе.
В ходе прямой линии была затронута тема индексации тарифов ЖКХ и комиссий при оплате услуг. На это президент ответил, что с пенсионеров скоро комиссию брать не будут, решение уже принято.
«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — сказал президент.
Путин также отметил, что повышение тарифов ЖКХ должно быть своевременным и плавным. При этом, по его словам, должны расти доходы россиян.
В начале декабря стало известно, что некоторых граждан России могут освободить от комиссии при оплате услуг ЖКХ. Госдума приняла в окончательном чтении соответствующий законопроект. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года и будут закреплены в Жилищном кодексе России.
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