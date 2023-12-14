Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России

Президент России прокомментировал экономическую ситуацию в Белгородской и Курской областях.

Владимир Путин считает, что правительству необходимо оказывать поддержку приграничным регионам, которые страдают из-за террористических атак Украины. В первую очередь, это касается Белгородской и Курской областей. Об это президент РФ рассказал во время «Итогов года».

Российский лидер подчеркнул, что в населенных пунктах этих регионов, в том числе и Шебекино, которое практически регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков, стоит создать условия особой экономической зоны. Предложения по восстановлению экономики будут внесены правительством в ближайшее время.

«Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики», — отмечает президент РФ.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин рассказал о положении армии России в зоне СВО.