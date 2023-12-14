Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 57 0

Путин рассказал, что хотел стать разведчиком и стал им

Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент России признался, что достиг поставленной цели.

Президент России Владимир Путин признался, что в разные периоды детства мечтал о разных профессиях. Об этом он рассказал в ходе подведения итогов года.

Так, российский лидер рассказал, что сначала хотел быть летчиком, а потом — разведчиком. И ко второй цели он пришел.

«Я говорил об этом. Каждый человек в разные периоды своей жизни по-разному относится к ценностям, которые его окружают. Я хотел быть и летчиком. Но основная (мечта. — Прим. ред.), уже когда в старших классах (учился — Прим. ред.), я хотел быть разведчиком, и я, как вы знаете, стал им», — сказал, улыбаясь, Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. В 2023 году они проходят в совмещенном формате, как ранее рассказывали в Кремле.

Главными темами вопросов в этом году, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, стали специальная военная операция (СВО), экономика, политика, социальная сфера, инфраструктура, медицина и международные отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, как Путин объяснил важность создания нового учебника истории.

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