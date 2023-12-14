Президент РФ прокомментировал ситуацию с поставками российского газа за границу.

«Газпром» — надежный партнер, которые выполняет все взятые на себя обязательства. Но некоторые страны сами перекрывают трубопроводы, отказываясь от российских ресурсов. Об этом Владимир Путин рассказал во время «Итогов года».

«То, что Европа не дополучает газ — это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то недопродаем. Это — полная чушь. Не мы закрыли газопровод „Ямал — Европа“, это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали „Северный поток-1“ и частично „Северный поток-2“, это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал. И не мы не открываем „Северный поток-1“, потому что частично, наполовину, хотя бы одна труба там работает. Это Германия не делает», — уточнил российский лидер.

Путин также отметил, что Германия из-за своего нежелания открывать «Северный поток-1» получила серьезные экономические проблемы, в том числе, взлет цен и закрытие целых отраслей промышленности.

«Скорее всего, немецкая экономика в минус уйдет, в небольшой, но в минус. Но это их решение, а не наше», — подчеркнул президент России.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин пообщался с аватаром о двойниках.