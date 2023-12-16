Новая попытка: Киев готовится к еще одному контрнаступлению

|
Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

DW: Украина собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году

Новая попытка: Киев готовится к еще одному контрнаступлению

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Летняя операция ВСУ успехом не увенчалась. Неужели Запад готов снова потратить деньги и вооружение на очередной провал Украины?

Украинские войска планируют в 2024 году провести новое контрнаступление. Такое заявление сделал немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге в беседе с Die Welt.

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — сообщил он.

Предполагается, что основные боевые действия будут проводиться на херсонском направлении, а отправной точкой может стать плацдарм на левом берегу Днепра. На это указывает список вооружений, который Киев передал Вашингтону. По словам Ланге, в этом перечне указаны в том числе вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, а также танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Читайте также

«Повторение 11 сентября»: США угрожает страшная опасность из-за помощи Украине

Спецоперация России на Украине и ситуация в ВСУ

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тем временем на Украине действует всеобщая мобилизация, она началась еще в феврале 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Спустя почти полтора года проведения СВО, 4 июня, киевский режим начал контрнаступление, это подтвердил Путин. А позднее, 15 октября, он заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Кроме того, в Киеве заявляли, что украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ. Только за девять месяцев 2023 года из армии сбежали 4 638 боевиков. Мужчины симулируют болезни и вообще делают все, чтобы не идти на передовую. И это наряду с потерями в ВСУ, а также усталостью от них и боевых действий в целом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал дорогой в один конец действия ВСУ на левом берегу Днепра.

Тема:
Украинское контрнаступление
14 дек
«Имейте в виду»: на Украине пришли в ярость из-за вопроса о ВСУ
14 дек
Путин высмеял поездки Зеленского на Запад: «Показывает „успехи“ контрнаступления»
14 дек
Путин назвал потери ВСУ в технике в ходе контрнаступления
12 дек
«Надежды были»: в Киеве разочарованы результатами контрнаступления ВСУ
12 дек
Запад не ожидал: названа главная ошибка Киева в контрнаступлении ВСУ
10 дек
«Работа была плотная, но мы справились»: что происходит на запорожском направлении в зоне СВО
10 дек
Пиар-стратегия «найди крайнего»: почему провалилось украинское контрнаступление
6 дек
«У нас есть цели»: власти Украины раскрыли «боевые» планы на 2024 год
5 дек
Недостаточно поддержки: на Украине нашли оправдание провалу контрнаступления
4 дек
«Горькое разочарование»: почему на Западе перестали верить в победу Украины
-5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Умер эмир Кувейта
13:47
Люди хотят вернуться в Россию: Сальдо назвал условия для переговоров с Киевом
13:23
Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею, защитник «Спартака» Алексей Макаров
13:05
Изнасиловал и задушил школьницу у нее дома: задержан подозреваемый в деле 24-летней давности
12:49
Новая попытка: Киев готовится к еще одному контрнаступлению
12:19
В 2022 году Россия нарастила внешний долг лишь перед одной страной

Сейчас читают

Опубликованы списки людей из «Команды Путина» на выборах президента 2024
Танкисты находят и уничтожают противника: лучшее видео из зоны СВО
Любовь пройдет? В каких случаях нужно заключать брачный договор
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам