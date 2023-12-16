Летняя операция ВСУ успехом не увенчалась. Неужели Запад готов снова потратить деньги и вооружение на очередной провал Украины?

Украинские войска планируют в 2024 году провести новое контрнаступление. Такое заявление сделал немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге в беседе с Die Welt.

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — сообщил он.

Предполагается, что основные боевые действия будут проводиться на херсонском направлении, а отправной точкой может стать плацдарм на левом берегу Днепра. На это указывает список вооружений, который Киев передал Вашингтону. По словам Ланге, в этом перечне указаны в том числе вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, а также танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Спецоперация России на Украине и ситуация в ВСУ

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тем временем на Украине действует всеобщая мобилизация, она началась еще в феврале 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Спустя почти полтора года проведения СВО, 4 июня, киевский режим начал контрнаступление, это подтвердил Путин. А позднее, 15 октября, он заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Кроме того, в Киеве заявляли, что украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ. Только за девять месяцев 2023 года из армии сбежали 4 638 боевиков. Мужчины симулируют болезни и вообще делают все, чтобы не идти на передовую. И это наряду с потерями в ВСУ, а также усталостью от них и боевых действий в целом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал дорогой в один конец действия ВСУ на левом берегу Днепра.