СК установил причастность 11 человек к конфликту у рынка «Садовод»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

В настоящее время следователи занимаются допросом задержанных.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Следователям удалось установить причастность 11 лиц к потасовке около рынка «Садовод» в Москве. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Следственного комитета России по Москве.

Сейчас специалисты заняты допросом задержанных и установлением всех обстоятельств произошедшего.

«Следователи столичного СК в рамках расследования уголовных дел о противоправных действиях в отношении сотрудников полиции и хулиганстве на объекте торговли в Москве приступили к допросам доставленных лиц», — говорится в посте.

Пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после массовой потасовки в Москве поблизости рынка «Садовод» были задержаны более 80 человек. Все началось после того, как водитель одного из автомобилей при проверке документов не подчинился требованиям инспектора. Затем попытался скрыться, протащив полицейского несколько метров на капоте своей машины. После мужчина выбежал из авто и напал на сотрудника правоохранительных органов.

Предположительно, во время задержания у нарушителя начался эпилептический припадок. При попытке полицейских оказать первую медицинскую помощь задержанному, к сотрудникам правопорядка подошла группа агрессивно настроенных граждан, попытавшихся оттеснить их от нарушителя. Также они повредили служебную машину, порезав колесо автомобиля.

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