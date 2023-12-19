Ида Галич объявила сбор средств на похороны Красилова

Артист был найден мертвым в собственной квартире 18 декабря. Дата прощания с ним еще неизвестна.

Телеведущая Ида Галич уведомила о сборе средств на похороны Дмитрия Красилова. Соответствующий пост она опубликовала в личном блоге.

«Если среди моих подписчиков есть товарищи артисты, которые были знакомы с Димой и которые хотят помочь его семье, напишите мне. Со мной связалась его подруга, которая собирает средства маме. Ей сейчас очень нужна наша поддержка», — обратилась к своей аудитории певица и блогер.

Знаменитость поделилась, что отказывается верить в произошедшее.

«Дима, как же так? 29 лет. Еще жить и жить. Отказываюсь в это верить. Выражаю семье и близким свои соболезнования», — написала Галич в Telegram-канале.

Также воспоминаниями о Красилове поделились его коллеги — Эвелина Бледанс, Олег Газманов, Лолита. Милявская в беседе с 5-tv.ru сообщила, что Дмитрий был человеком с особенной химией.

Ранее 5-tv.ru писал, что за два дня до смерти Дмитрию Красилову подарили гроб.