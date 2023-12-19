«Огнетушителя не было»: оператор «Чебурашки» Гринякин чуть не сгорел в своем авто

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 26 0

Кинооператор Гринякин: машина загорелась со стороны багажного отделения

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Машина загорелась во время движения в центре Москвы.

Известный российский кинооператор, многократный обладатель «Золотого Орла» Игорь Гринякин чуть не сгорел в собственном автомобиле. Об этом он рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам Гринякина, в какой-то момент машина просто начала дымить, причем, ядовитый газ шел внутрь салона, а по потолку пошло открытое пламя. При этом, как считает Игорь, огонь начал распространяться со стороны багажника.


© РИА Новости /Екатерина Чеснокова; Instagram* / griniakinigor; 5-tv.ru

«У меня огнетушителя не было. Но москвичи среагировали: четыре огнетушителя! Только четвертый потушил. Три огнетушителя не хватило», — рассказывает Гринякин.

После того, как неравнодушным очевидцам удалось справиться с огнем, они разъехались и «даже денег не взяли», как признается оператор. По данным источника 5-tv.ru, причиной возгорания авто стало короткое замыкание электропроводки заднего фонаря.

Кстати, Игорь Гринякин был членом съемочной группы Сергея Бодрова и чудом выжил в 2022-м во время схода ледника в Кармадонском ущелье, покинув его за считанные минуты до трагедии. Также оператор работал над такими фильмами, как «Чебурашка», «Серебряные коньки», «Союз Спасения», «Движение вверх» и «Викинг».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за два дня до смерти Дмитрию Красилову подарили гроб.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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