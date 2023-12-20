Зима не спишет: прокуратура обратила внимание на уборку снега в Петербурге
Прокуратура обратила внимание на уборку снега в Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Что происходит на улицах города?
Глыба льда накануне рухнула с крыши на женщину с ребенком в Петербурге. Вот, что осталось от коляски, где находился малыш. По нашим данным, у двухлетнего мальчика перелом костей черепа, он в больнице. Вообще, Северная столица в эти дни — главный поставщик подобных историй. Счет пострадавших уже идет на десятки. Коммунальщики говорят — жители сами виноваты. И даже представили нам горожан, которых все устраивает.
Но вот все, кого бы ни спросили мы сами, — оказались недовольны тем, как убирают город. Наш корреспондент Александр Тарасенко тоже в их числе.
Дорога похожа на каток. Нога уборщика здесь явно не ступала. Люди семенят по льду, а рядом катимся и мы, шаг за шагом кое-как добрались до Зверинской улицы.
И вот мы на месте, работа вокруг кипит, кровельщики в унисон двигают лопатами, а замглавы администрации бодро рапортует.
«Район полностью готов к зимнему сезону, снежному сезону. Району предоставлена техника в достаточном количестве», — заверил замглавы администрации Петроградского района Александр Петухов.
Но откуда тогда огромные глыбы льда, которые падают на головы и убивают случайных прохожих?
«Житель в пренебрежение предупреждающих сигналов лент и даже, возможно, при очистке кровель, они куда-то пытаются успеть попасть в назначенное время и, пренебрегая средствами безопасности, передвигаются в зоне опасности», — пояснил Петухов.
Возможно, так и есть. А если не ходить по тротуарам, то где тогда? Вот, например, жительница Зверинской улицы вынуждена катить коляску с годовалым ребенком прямо по проезжей части.
Про тротуары с наледью в администрации Петроградского района нам предложили спросить у Комблага. Только вот представители комитета на встречу с журналистами не пришли. Зато чиновники привели на интервью целого жителя. У Людмилы Булгаковой все хорошо, а претензий к уборке нет, надо только подождать.
«Мне кажется, что просто в условиях такого большого мегаполиса, многомиллионного города, очень сложно наладить уборку так, чтобы всегда тротуары блестели и были совершенно сухие. Всегда, когда я выхожу из дома с утра, — я вижу дворников, работы идут», — говорит девушка.
Оказалось, что Людмила не совсем обычный человек, в соцсетях указывает как место работы — Муниципальный округ Введенский. А вот, что говорят другие жители, которых мы нашли самостоятельно.
«Не убираются вот и думаем: сейчас только начали убирать, а так нет. Ходим по каше»;
«Первый раз убрались, сколько раз я писала жалобы, никак не реагируют. С маленькими детьми прохожу тут падаем постоянно», — говорят жители.
Пока общались, на заваленном снегом тротуаре появились первые дворники. Спросили их про улицу Полозова, на которой мы и начали свой репортаж. Подтвердил, что пройти там невозможно. А сделать дворник ничего не может, потому что работы и так по горло. Они с товарищем вдвоем убирают целых восемь улиц. И когда идет снег — очистить все не получается чисто физически.
Удивительно, но кровли в Петроградском районе чистят 200 человек, а тротуары — всего 44. Почему? Возможно, в этом разберется прокуратура. Надзорный орган уже выписал представление вице-губернатору Петербурга. А руководителей управляющих компаний и дорожных предприятий привлекли к административной ответственности. Еще одна веская причина — 38 исков от травмированных людей.
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