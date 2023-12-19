Бузова стала иконой стиля по версии Fashion TV и устроила «стриптиз» на сцене

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 2 733 0

Телеведущая Ольга Бузова снова стала иконой стиля по версии канала Fashion TV

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость рассказала, на какие жертвы приходится идти ради моды. И скинула с себя все лишнее.

Экс-участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица, актриса и прославленная модница Ольга Бузова в очередной раз забрала главные награды 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA — Fashion New Year Awards 2023. Звезда победила в двух номинациях — «Фэшн-телеведущая» и «Икона стиля». Как призналась знаменитость в своей торжественной речи по случаю, которая длилась традиционно долго, звание самой стильной в первый раз стало приятным сюрпризом. Теперь, спустя годы, эти награды превратились в показатели стабильности.

Бузова отметила, что на протяжении всей карьеры в шоу-бизнесе работает ради зрителя на пределе возможностей. Отдает всю себя сцене и поклонникам. И испытывает огромную радость, когда видит поддержку от публики. Чем бы ни занималась Ольга, зритель неизменно смотрит, слушает и отдает трофеи в ее руки. И хотя сиять на небосклоне мира моды Бузова никогда не стремилась, и в этой сфере ее ждал неминуемый успех.

«Я выбрала сцену и людей. И все, что я делаю, все, что мы снимаем с командой, мы делаем это для людей… Спасибо большое за признание, я правда счастлива!» — сказала артистка.

Завершение долгой речи было неожиданным. Ольга Бузова принялась ругаться матом и раздеваться прямо на сцене, которой «посвятила себя». Как в классической американской мелодраме, селебрити послала к черту официоз и рассказала, что на сердце. А там — женская боль и тоска по удобной одежде. Ради красоты теледиве, как и многим другим женщинам, приходится облачаться в узкие платья и туфли на высоких каблуках, терпеть боль, потные подмышки и так далее. До фем-манифеста из фильма «Барби» не дотянула, но была весьма убедительна.

Бузова скинула неудобные перчатки, модельные лодочки, натирающий подмышки кейп. А потом призналась — она мечтает, чтобы ее просто взяли на ручки и унесли домой. И нашелся-таки кавалер, который исполнил желание Ольги. Им стал ведущий церемонии Максим Завидия. Подхватил на руки и завершил затянувшееся выступление босой «Иконы стиля».

Мероприятие телеканала Fashion TV Russia состоялось 19 декабря в отеле The Carlton, Moscow. В зале собрались известные дизайнеры, главные редакторы глянцевых журналов, звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены, политики, представители бизнес-элиты. Провели торжество Мария Ост и Максим Завидия, а также представитель телеканала «Жара» Константин Тарасюк и бывшая коллега Бузовой по «Дома-2» Алена Водонаева. Событие посетили Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Зара, Николай Басков, Юлия Пересильд, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Анастасия Волочкова и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти стилиста Ольги Бузовой Романа Смирнова.

Тема:
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