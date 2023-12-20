Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах
Станет ли это преградой для предпринимателя на пути до кресла главы государства?
Фото: Reuters / SCOTT MORGAN; 5-tv.ru
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Дональду Трампу запретили участвовать в президенстких выборах. Такое решение принял Верховный суд Колорадо. Оно действует только на территории штата. Трампа вычеркнут из бюллетеней на праймериз.
В его предвыборном штабе заявили, что намерены обжаловать это постановление. По решению суда Колорадо, участие Трампа в выборах противоречит конституции, так как он считается причастным к мятежу в Капитолии 6 января 2021 года.
Это решение объясняется 14-й поправкой к Конституции США, которая запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп раскритиковал политику Байдена цитатой Путина.
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