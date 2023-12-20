Неожиданные обстоятельства: мать Красилова может лишиться его наследства

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Рита Миронова
Рита Миронова 2 042 0

Адвокат Вербицкая-Линник: на наследство Красилова могут претендовать чужие люди

Неожиданные обстоятельства: мать Красилова может лишиться его наследства

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Тема:
Умер артист Дмитрий Красилов

Знаменитый «Пухляш» неожиданно скончался 18 декабря в собственной квартире.

Мать умершего Дмитрия Красилова может лишиться его наследства. Как пишет МК, хоть она и является наследником первой очереди, евродвушка в Москве и деньги на счетах могут достаться другим людям.

Звездный адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что из-за внезапной смерти артиста претендентами на его наследство могут быть беременные женщины, которые будут доказывать, что ребенок от Красилова.

«В этом случае нотариус будет обязан приостановить процедуру выдачи свидетельства о праве собственности на наследство и дождаться решения суда об оспаривании наследства и установлении отцовства. Подобные случаи в практике нередки», — отметила эксперт.

Также она не исключает, что Красилов мог сам составить совещание на другого человека, зная о своих заболеваниях.

Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.

Накануне «Пухляш» был на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив». Кино не досмотрел, покинул зал из-за плохого самочувствия и уехал домой.

Официальная причина смерти Красилова до сих пор не названа, по неподтвержденным данным, это был сердечный приступ на фоне ожирения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что последнее выступление Дмитрия Красилова было посвящено его маме.

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